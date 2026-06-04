Contratto con il Napoli fino al 2030! Spunta la clausola rescissoria: i dettagli

Rasmus Hojlund diventa definitivamente un calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha completato il riscatto dal Manchester United legando il centravanti danese fino al 30 giugno 2030. Hojlund passa così da una formula di prestito al trasferimento permanente, segnando una svolta nella strategia di mercato del Napoli che decide di investire su un profilo giovane e già rodato in Serie A.

Hojlund-Napoli: contratto fino al 2030 con opzione di rinnovo

Il contratto sottoscritto dal danese ha una durata di quattro anni, fino al 30 giugno 2030. Il Napoli ha inoltre inserito un’opzione unilaterale per prolungare il rapporto di un ulteriore stagione, spingendo così la scadenza al 2031.

La struttura contrattuale rivela una programmazione a lungo termine del club. Hojlund rappresenta un investimento sulla continuità, non una soluzione temporanea. Con questa mossa il Napoli costruisce una base solida per il progetto dei prossimi anni, evitando il rischio di perdere il giocatore in scadenze ravvicinate.

La clausola rescissoria da 85 milioni di euro: quando scatta

Una clausola rescissoria è stata inserita nell’intesa tra le parti. L’importo fissato è di 85 milioni di euro, con decorrenza dal 1° luglio 2027. Questa protezione economica tutela il valore dell’investimento del club partenopeo e crea uno scudo contro eventuali offerte a ribasso provenienti da club esteri.

La data di attivazione della clausola non è casuale. Il Napoli concede a Hojlund uno spazio di un anno per consolidarsi definitivamente nel progetto, dopodiché il suo valore verrà sottoposto a una valutazione di mercato. Se un club straniero vorrà acquisirlo, dovrà versare gli 85 milioni stabiliti.