Napoli, tutto fatto per il rinnovo: accordo fino al 2028

Leonardo Spinazzola firma il biennale con il Napoli. L’accordo verbale tra l’esterno italiano e la società partenopea è ormai definito, con la firma che arriverà nelle prossime settimane.

L’operazione chiude una trattativa che ha visto il difensore corteggiato da numerosi club europei negli ultimi mesi. Come rivela Fabrizio Romano, “Leonardo Spinazzola firmerà un biennale col Napoli, accordo rivelato da giorni e ora c’è la stretta di mano”. L’agente dell’esterno ha confermato i dettagli della operazione: “Esiste già un’intesa, manca ancora la firma sul contratto, ma l’accordo con la società è stato raggiunto”.

Spinazzola e il Napoli: la lealtà vince sulle sirene europee

In scadenza contrattuale, Spinazzola avrebbe ricevuto proposte concrete da diversi club. L’agente ha dichiarato: “Negli ultimi sei mesi sono stato contattato da tantissimi club e sono arrivate proposte davvero molto rilevanti, importanti per qualsiasi giocatore e per la situazione che si era venuta a creare”. Eppure l’italiano ha scelto di restare. La decisione non è casuale: il legame con il progetto azzurro si è consolidato grazie ai successi ottenuti. In poco più di un anno, Spinazzola ha collezionato 72 presenze con il Napoli, contribuendo al conseguimento dello scudetto e della Supercoppa Italiana.

Cosa ha spinto Spinazzola a rifiutare alternative di mercato? La volontà del giocatore di proseguire è stata determinante. L’agente ha spiegato: “Leonardo ha sempre manifestato il desiderio di restare a Napoli e questa volontà è stata immediatamente assecondata, sia da parte mia sia da parte del club. Napoli ha puntato su di lui e lui ha creduto nel progetto; ha chiesto con decisione di rimanere, senza alcuna esitazione”.

Spinazzola blindato: il biennale che chiude ogni discussione

Il rinnovo per due stagioni rappresenta una scelta di stabilità reciproca. Il Napoli consolida la sua fascia sinistra con un elemento che ha dimostrato continuità e affidabilità. Spinazzola, dal canto suo, assicura il proprio futuro in una piazza dove ha conquistato trofei e dove il progetto tecnico gira intorno a obiettivi ambiziosi. Il biennale blinderà il giocatore fino al 2028, escludendo definitivamente scenari di mercato alternativi nei prossimi anni.

L’ufficializzazione della firma rappresenterà il suggello di una storia già scritta: quella di un giocatore che ha scelto di credere nel Napoli quando altre destinazioni lo corteggiavano. Nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale della società, trasformando l’accordo verbale in documento vincolante. Spinazzola continuerà a indossare la maglia azzurra, mantenendo la continuità tattica sulla corsia sinistra della difesa partenopea.