Ufficializzato il calendario della Serie A 26/27: le 38 giornate del Napoli

Il Napoli conosce finalmente il proprio percorso nella Serie A 2026/27. Il calendario del nuovo campionato è stato ufficializzato oggi a Parma durante l’evento organizzato dalla Lega Serie A. Gli azzurri partiranno dalla sfida contro il Genoa e chiuderanno il torneo contro l’Atalanta. Un cammino lungo 38 giornate che propone diversi incroci di alto livello, con Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio distribuite nell’arco della stagione.

Il percorso del Napoli tra esordio e big match

La stagione del Napoli inizierà contro il Genoa, mentre la seconda giornata vedrà gli azzurri affrontare il Como. Il primo grande appuntamento arriverà già alla terza giornata con la sfida contro l’Inter, una delle principali candidate alla lotta per il vertice.

Nel corso dell’andata spiccano anche gli incroci contro Fiorentina, Roma, Juventus, Lazio e Milan. In particolare, la sfida contro i bianconeri è prevista alla decima giornata, mentre il confronto con i rossoneri arriverà alla quindicesima.

Esultanza dei giocatori del Napoli in campo durante la partita

Il calendario completo del Napoli in Serie A 2026/27

1ª giornata: Genoa-Napoli

2ª giornata: Napoli-Como

3ª giornata: Inter-Napoli

4ª giornata: Napoli-Bologna

5ª giornata: Fiorentina-Napoli

6ª giornata: Napoli-Frosinone

7ª giornata: Venezia-Napoli

8ª giornata: Napoli-Roma

9ª giornata: Monza-Napoli

10ª giornata: Juventus-Napoli

11ª giornata: Napoli-Lazio

12ª giornata: Napoli-Torino

13ª giornata: Sassuolo-Napoli

14ª giornata: Napoli-Lecce

15ª giornata: Napoli-Milan

16ª giornata: Atalanta-Napoli

17ª giornata: Parma-Napoli

18ª giornata: Napoli-Cagliari

19ª giornata: Udinese-Napoli

20ª giornata: Napoli-Fiorentina

21ª giornata: Como-Napoli

22ª giornata: Napoli-Inter

23ª giornata: Lecce-Napoli

24ª giornata: Napoli-Juventus

25ª giornata: Lazio-Napoli

26ª giornata: Frosinone-Napoli

27ª giornata: Napoli-Parma

28ª giornata: Bologna-Napoli

29ª giornata: Napoli-Venezia

30ª giornata: Cagliari-Napoli

31ª giornata: Napoli-Sassuolo

32ª giornata: Milan-Napoli

33ª giornata: Napoli-Udinese

34ª giornata: Roma-Napoli

35ª giornata: Napoli-Monza

36ª giornata: Napoli-Genoa

37ª giornata: Torino-Napoli

38ª giornata: Napoli-Atalanta