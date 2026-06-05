Ufficializzato il calendario della Serie A 26/27: le 38 giornate del Napoli

Il Napoli conosce finalmente il proprio percorso nella Serie A 2026/27. Il calendario del nuovo campionato è stato ufficializzato oggi a Parma durante l’evento organizzato dalla Lega Serie A. Gli azzurri partiranno dalla sfida contro il Genoa e chiuderanno il torneo contro l’Atalanta. Un cammino lungo 38 giornate che propone diversi incroci di alto livello, con Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio distribuite nell’arco della stagione.
Il percorso del Napoli tra esordio e big match
La stagione del Napoli inizierà contro il Genoa, mentre la seconda giornata vedrà gli azzurri affrontare il Como. Il primo grande appuntamento arriverà già alla terza giornata con la sfida contro l’Inter, una delle principali candidate alla lotta per il vertice.
Nel corso dell’andata spiccano anche gli incroci contro Fiorentina, Roma, Juventus, Lazio e Milan. In particolare, la sfida contro i bianconeri è prevista alla decima giornata, mentre il confronto con i rossoneri arriverà alla quindicesima.
Il calendario completo del Napoli in Serie A 2026/27
1ª giornata: Genoa-Napoli
2ª giornata: Napoli-Como
3ª giornata: Inter-Napoli
4ª giornata: Napoli-Bologna
5ª giornata: Fiorentina-Napoli
6ª giornata: Napoli-Frosinone
7ª giornata: Venezia-Napoli
8ª giornata: Napoli-Roma
9ª giornata: Monza-Napoli
10ª giornata: Juventus-Napoli
11ª giornata: Napoli-Lazio
12ª giornata: Napoli-Torino
13ª giornata: Sassuolo-Napoli
14ª giornata: Napoli-Lecce
15ª giornata: Napoli-Milan
16ª giornata: Atalanta-Napoli
17ª giornata: Parma-Napoli
18ª giornata: Napoli-Cagliari
19ª giornata: Udinese-Napoli
20ª giornata: Napoli-Fiorentina
21ª giornata: Como-Napoli
22ª giornata: Napoli-Inter
23ª giornata: Lecce-Napoli
24ª giornata: Napoli-Juventus
25ª giornata: Lazio-Napoli
26ª giornata: Frosinone-Napoli
27ª giornata: Napoli-Parma
28ª giornata: Bologna-Napoli
29ª giornata: Napoli-Venezia
30ª giornata: Cagliari-Napoli
31ª giornata: Napoli-Sassuolo
32ª giornata: Milan-Napoli
33ª giornata: Napoli-Udinese
34ª giornata: Roma-Napoli
35ª giornata: Napoli-Monza
36ª giornata: Napoli-Genoa
37ª giornata: Torino-Napoli
38ª giornata: Napoli-Atalanta