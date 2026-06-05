Napoli, si pensa ad una doppia pedina per Fini: le ultime

Seydou Fini verso gli azzurri, Nosa Obaretin in direzione opposta. La trattativa tra Napoli e Genoa accelera con contatti positivi negli ultimi giorni, secondo quanto rivela Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio. I due difensori potrebbero scambiarsi le maglie nel prossimo mercato, con una operazione che coinvolge anche un giovane talento partenopeo.

Fini al Napoli: il difensore che arriva da Genova

Il club rossoblù lavora per trasferire il difensore agli azzurri. La trattativa procede senza ostacoli particolari: gli ultimi contatti tra le dirigenze hanno confermato la volontà di entrambe le squadre di portare avanti l’operazione. Fini rappresenta una soluzione difensiva per il Napoli, che valuta rinforzi nel reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Obaretin compie il percorso inverso, lasciando il Napoli per trasferirsi al Genoa. Lo scambio consente a entrambi i club di ottimizzare le risorse senza esborsi significativi in denaro contante. Una formula che accelera i tempi burocratici e facilita la conclusione dell’affare.

Garofalo nella trattativa: il giovane difensore che interessa il Genoa

Christian Garofalo, difensore classe 2007 della Primavera azzurra, potrebbe finire nella trattativa come contropartita aggiuntiva. A riportarlo è l’esperto di mercato, Di Marzio. Il giocatore rappresenta un prospetto interessante i rossoblù, che continuano a lavorare per acquisire talenti da valorizzare negli anni successivi. La sua inclusione dipenderà dagli ultimi dettagli della negoziazione tra le due dirigenze.

Quale ruolo avrà Garofalo nella chiusura dell’operazione? Tutto dipende dalle valutazioni finali del Napoli e del Genoa: se le due società riterranno necessario un ulteriore equilibrio nella trattativa, il giovane difensore potrebbe completare lo scambio, altrimenti l’affare si chiuderà con i soli Fini e Obaretin.