Napoli, occhio alle novità: non solo Lukaku, arriva anche un’altra decisione

De Bruyne è al centro del progetto Allegri: il Napoli ha deciso di trattenere il belga e lasciare partire Lukaku in estate secondo quanto rivela ‘Sky Sport’.

De Bruyne e Lukaku: le scelte diverse del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha tracciato una linea netta tra i due attaccanti. De Bruyne rimane il pilastro tattico intorno cui costruire il centrocampo della prossima stagione, mentre Lukaku dovrà trovarsi un’altra destinazione.

Francesco Modugno, giornalista di ‘Sky Sport’, ha riportato le intenzioni del presidente: il centrocampista belga sarà coinvolto nel progetto tecnico e posizionato centralmente negli schemi di Allegri, che storicamente valorizza i talenti puri nei ruoli chiave. Per l’attaccante connazionale la valutazione è diversa, legata anche alla condizione fisica e alla gestione atletica ritenuta problematica.