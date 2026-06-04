Napoli, Manna ha scelto questo centrocampista ma c’è un ostacolo: i dettagli

Richard Rios del Benfica finisce nella lista dei monitorati del Napoli per il centrocampo. Giovanni Manna osserva il colombiano, ma la clausola rescissoria da 100 milioni rappresenta un muro invalicabile.

Rios nel mirino: Manna segue il centrocampista del Benfica

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro ha inserito Rios tra i profili da seguire con attenzione per la prossima stagione. Gli azzurri conoscono bene il giocatore: fu lui a sbloccare la sfida di Champions League vinta dal Benfica contro il Napoli al Da Luz. Da quel momento il club partenopeo non ha smesso di osservarne l’evoluzione tattica e tecnica. La crescita del colombiano è stata costante, ma i numeri della scorsa stagione raccontano di un giocatore moderno e completo: 45 presenze complessive, 8 gol e 6 assist nel campionato portoghese e nelle competizioni europee.

Rios e la clausola da 100 milioni: un ostacolo insormontabile

Il Benfica ha versato circa 30 milioni più bonus al Palmeiras per assicurarsi il centrocampista. Oggi quella cifra iniziale appare irrisoria di fronte alla barriera economica eretta dal club lusitano. La clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro trasforma Rios in un obiettivo teorico, non concreto. Le risorse del Napoli, anche con la gestione Allegri, non consentono operazioni di questa portata per il centrocampo. Il gap economico rende impossibile ogni trattativa.

La pista Rios rimane dunque una semplice osservazione da parte di Manna, un monitoraggio utile per capire come si muove il mercato internazionale. Il vero lavoro del direttore sportivo riguarda profili raggiungibili, quelli dove il Napoli può competere realmente. Le scelte a centrocampo passeranno dalle situazioni di Anguissa e da eventuali piste alternative, non certo dall’assalto a un giocatore blindato da una clausola che rappresenta una delle più alte del panorama europeo.