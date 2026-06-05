Napoli-Allegri, due sono gli obiettivi non negoziabili: spunta l’accordo con ADL

Allegri al Napoli arriverà con una missione definita: De Laurentiis punta agli ottavi di Champions e al quarto posto in Serie A, due obiettivi non negoziabili. Gli azzurri devono generare 90 milioni di euro dal mercato.

De Laurentiis e Allegri: il patto sui risultati

Come rivelato da ‘Il Mattino’, il presidente ha tracciato una strada precisa per il suo nuovo allenatore. Due obiettivi non negoziabili per la stagione: superare il girone di Champions e chiudere tra le prime quattro della Serie A. Non è una semplice discussione tattica, ma un accordo sostanziale sulle ambizioni del club. De Laurentiis ha già incassato 60 milioni quest’anno dal mercato e intende arrivare a 90 milioni.

La scelta di Allegri segna un cambio di paradigma profondo rispetto all’era Conte. Il club partenopeo non può più permettersi allenatori che diventano il centro della narrazione. La società deve ritrovare il controllo: meno ingaggi insostenibili, operazioni di mercato che non drenino le casse per anni interi, bilanci in equilibrio. È una correzione di rotta necessaria dopo stagioni di squilibri finanziari.

Napoli: il ritorno alla sostenibilità economica

Il monte ingaggi rappresenta il vero problema da risolvere. Allegri arriva con l’incarico di vincere, ma anche di gestire una rosa che costa troppo. La sfida non è solo tattica: è amministrativa e strategica. I 90 milioni da incassare dal mercato non sono un obiettivo ambizioso, sono una necessità. Significa vendere giocatori importanti, fare scelte dolorose, costruire una squadra competitiva con risorse limitate.

Allegri dovrà vincere con quello che ha e con quello che arriverà da vendite strategiche. Non è un esercizio di retorica: è il vincolo concreto entro cui operare. Il quarto posto e gli ottavi non sono lussi, sono la base minima per giustificare economicamente la stagione e permettere al club di respirare.

Quest’estate il Napoli affronterà il calciomercato con una logica diversa. Niente più investimenti massicci su giocatori che non generano plusvalenze. Niente più contratti lunghi a cifre sproporzionate. Se Allegri riuscirà a portare gli azzurri agli ottavi di Champions e al quarto posto in campionato, avrà dimostrato che la strada della sostenibilità non è incompatibile con i risultati.