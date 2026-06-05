“Farebbe carte false per trasferirsi al Napoli”. L’obiettivo degli azzurri fa impazzire i tifosi

Mario Gila verso il Napoli: il difensore spagnolo ha un’intesa di massima con la squadre e la Lazio starebbe iniziando a valutare l’addio.

Gila e il Napoli: l’accordo con il giocatore c’è già

La trattativa prende forma attorno al centrale di Barcellona. Giovanni Manna ha già raggiunto un’intesa di massima con il 25enne, ma il nodo rimane la distanza con il club biancoceleste. La Lazio chiede 27 milioni di euro, cifra che il Napoli ritiene spropositata per un difensore che non rappresenta una priorità assoluta sul mercato estivo. Gila, però, spinge per il trasferimento e farebbe carte false pur di lasciare Roma.

Le ragioni della fretta sono concrete. La Lazio rischia un altro mercato in perdita, con i conti che necessitano di interventi urgenti. Il club capitolino sarà costretto a vendere, e lo spagnolo rappresenta uno degli asset più preziosi disponibili. Questa pressione finanziaria potrebbe accelerare la negoziazione verso cifre più ragionevoli.

Napoli: prima gli accertamenti su Marin e Marianucci

Prima di affondare il colpo, Aurelio De Laurentiis e lo staff tecnico vogliono valutare le alternative interne. Massimiliano Allegri esaminerà Rafa Marin e Luca Marianucci per comprendere se possono integrarsi in una difesa che avrà già Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Amin Rrahmani come cardini. La scelta è pragmatica: investire in un nuovo difensore ha senso solo se le opzioni interne non offrono garanzie.

Chi lascerà la difesa partenopea? Juan Jesus è ormai prossimo allo svincolo e non rientra nei piani futuri. Questo libera spazio in rosa e budget da destinare eventualmente a Gila, ma tutto dipende dalle valutazioni su chi resta e chi parte.

Il Napoli procede con cautela. Non è una trattativa urgente né irrinunciabile, ma l’opportunità di acquistare un difensore europeo a condizioni favorevoli spinge i partenopei a mantenere vivi i contatti. Le prossime settimane definiranno se Gila diventerà un rinforzo concreto per il calciomercato Napoli estivo o se la Lazio riuscirà a ottenere la cifra richiesta da altri club.