Affare da 10 milioni per il Napoli: il nome e i dettagli

Exequiel Zeballos sceglie il Napoli e l’affare con il Boca Juniors può ora entrare nella fase decisiva. Gli azzurri hanno raggiunto l’intesa di massima con il club argentino e il giocatore per un investimento complessivo vicino ai 10 milioni di euro.

Zeballos: il talento sudamericano che accelera il mercato azzurro

L’esterno offensivo rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano e la dirigenza partenopea lo persegue da tempo come innesto di prospettiva.

La trattativa procede spedita secondo ‘Kiss Kiss Napoli’, ma un ostacolo contrattuale complica ancora i tempi: il contratto di Zeballos scade il 31 dicembre e le normative internazionali gli consentiranno di negoziare liberamente con altri club dal gennaio 2027. Questa scadenza ravvicinata trasforma l’operazione in una corsa contro il tempo per tutte le parti coinvolte.

Il Boca Juniors ha fretta di monetizzare la cessione piuttosto che perdere il calciatore a parametro zero in pochi mesi. Il Napoli, dal canto suo, vuole accelerare per evitare inserimenti di altri club europei interessati al talento argentino. Le due esigenze convergono: vendere subito per l’argentino, comprare subito per gli azzurri.

Zeballos-Napoli: cosa blocca la chiusura definitiva

Quali sono i nodi ancora aperti? La situazione contrattuale rimane l’elemento critico. Sebbene l’intesa di massima sia stata raggiunta, gli ultimi dettagli burocratici e la documentazione legata al trasferimento richiedono ancora tempo.

Le prossime settimane saranno determinanti per la possibile fumata bianca, con il club partenopeo che continua a lavorare con fiducia nelle qualità dell’esterno sudamericano e nel potenziale che Zeballos potrebbe esprimere nel calcio europeo.