Rios e Anguissa, destini intrecciati: spunta un colpo di scena che coinvolge Allegri

Richard Rios rappresenta l’alternativa concreta del Napoli nel centrocampo: il colombiano del Benfica costa 30 milioni e combina fisicità con capacità realizzative.

Rios al Napoli: il Benfica fissa il prezzo a 30 milioni

Giovanni Manna monitora attentamente il mercato per rinforzare la mediana azzurra. Tra i profili sondati spicca Richard Rios, centrocampista del Benfica che rappresenta una soluzione tecnica interessante per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il destino di Frank Zambo Anguissa potrebbe variare con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, ma nel frattempo la società valuta alternative concrete. Rios incarna esattamente le caratteristiche ricercate dai partenopei.

Il calciatore colombiano ha 26 anni e vanta già esperienza internazionale. Fisicamente dotato, si distingue per capacità di conquista del pallone abbinate a un buon senso del gol, qualità rara in un mediano puro. In carriera ha segnato diverse reti nonostante le caratteristiche prettamente difensive, elemento che lo differenzia da molti compagni di ruolo. Al Benfica rappresenta una pedina fondamentale dello scacchiere tattico portoghese.

Cosa offre Rios rispetto ad Anguissa?

La differenza tattica è sostanziale. Mentre Anguissa garantisce dinamismo e inserimenti offensivi, Rios fornisce una protezione difensiva più marcata senza rinunciare alla qualità tecnica. La valutazione del Benfica ammonta a 30 milioni più bonus per l’estate 2026, cifra importante ma non proibitiva per una società come il Napoli che intende investire nel centrocampo. Il profilo colombiano attrae perché combina quantità e qualità, esattamente quello che Allegri chiede a questa posizione.

Il monitoraggio di Manna non è casuale: Rios rappresenta una soluzione già collaudata a livello europeo, reduce dalla stagione con il Benfica dove ha dimostrato continuità di rendimento. L’arrivo di Allegri sulla panchina partenopea potrebbe accelerare i tempi di valutazione, poiché il tecnico toscano conosce bene le caratteristiche richieste per un centrocampista di livello internazionale. Il calciomercato del Napoli per la prossima stagione passerà anche dalla decisione su Anguissa, ma nel frattempo la ricerca di profili alternativi prosegue concretamente con il colombiano del Benfica tra le priorità di Giovanni Manna.