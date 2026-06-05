Napoli, cosa cambia per le corsie laterali: il piano di Manna

Giovanni Manna sta raccogliendo informazioni su Anan Khalaili, Brooke Norton-Cuffy e Dodo, ma ha deciso di rinviare ogni decisione fino al confronto con Massimiliano Allegri. Gli azzurri cercano un esterno che possa fare da vice Di Lorenzo e garantire continuità nella fascia destra. Secondo ‘Sky Sport’, tuttavia, ancora non è arrivato il momento di andare a stringere, ma sono tutti nomi concreti. La strategia attuale è quella di raccogliere informazioni e sondare la disponibilità dei diretti interessati. Il club non ha alcuna fretta: l’eredità del laterale è pesante e l’investimento dovrà garantire affidabilità immediata e futuribilità.

Napoli e la fascia destra: Allegri farà la scelta finale

La strategia di Manna è chiara: prima lo scouting, poi il confronto con l’allenatore. Solo dopo che Allegri avrà visto la rosa in ritiro, la società trasformerà le valutazioni in un’offensiva concreta di mercato. Il tecnico avrà voce decisiva su chi provare ad acquistare tra i profili monitorati. Questo approccio cauto riflette la consapevolezza che il ruolo di sostituto di Di Lorenzo non ammette errori di valutazione.

Quale ruolo avrà Allegri nelle scelte di mercato? Manna gli sottoporrà i profili, ma la decisione finale dipenderà dalle indicazioni tecniche del mister, che dovrà verificare personalmente come la rosa risponde ai suoi schemi tattici. Dimaro diventerà il banco di prova decisivo per capire quale esterno integrarsi meglio nel progetto.

I nomi sul tavolo: da Khalaili a Dodo

Anan Khalaili, Brooke Norton-Cuffy e Dodo rappresentano tre profili diversi per caratteristiche e disponibilità. Il Napoli ha sondato la loro apertura a un trasferimento, ma nessuno è stato ancora contattato ufficialmente dai vertici azzurri. La situazione rimane fluida, con la società che valuterà ogni opportunità solo dopo il via libera tattico di Allegri. Nel frattempo, il mercato continua a muoversi e altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa a uno di questi giocatori.

La vera sfida per il Napoli non è trovare un nome, ma scegliere il profilo che garantisca continuità senza compromessi. Quando Allegri avrà dato il suo parere sulla rosa, Manna passerà all’azione concreta sul calciomercato. Il tempo che passa ora non è perduto: è la fase di preparazione che precede una campagna acquisti più mirata e consapevole.