Napoli, ADL netto su De Bruyne e Lukaku: la dichiarazione a sorpresa

De Laurentiis chiude ogni speculazione su Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku con una dichiarazione senza compromessi: il loro futuro dipenderà dal lavoro estivo e dal nuovo allenatore.

Il presidente azzurro ha parlato a Palazzo Petrucci durante la presentazione del programma precampionato, affrontando direttamente le affermazioni forti rilasciate dai due calciatori in Belgio nei giorni scorsi. La risposta è stata caratteristica dello stile di De Laurentiis: pragmatica, diretta, senza margini di interpretazione. Non ci sono promesse né aperture particolari, solo una valutazione fredda della situazione.

De Bruyne e Lukaku: cosa ha detto De Laurentiis

Il patron del Napoli ha dichiarato: “Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l’allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo“. Non è un messaggio di apertura, ma una chiara linea: il Napoli non costruirà la stagione intorno a questi due elementi se le loro intenzioni non coincideranno con il progetto.

La dichiarazione arriva dopo settimane di tensione tra le ambizioni dei due calciatori e la strategia della società. De Laurentiis non ha negato la possibilità che entrambi restino, ma ha spostato completamente il peso della decisione sul campo e sul nuovo allenatore. Questo significa che le chiacchiere trovano fine solo quando inizia il lavoro concreto in ritiro.

Il Napoli non dipende da due giocatori

La posizione è inequivocabile: se De Bruyne e Lukaku decidessero di cercare altre soluzioni, il Napoli non entrerebbe in panico. De Laurentiis ha sottolineato che il mercato globale offre alternative sufficienti per sostituire chiunque. Non è una minaccia velata, ma una dichiarazione di forza che scredita ogni ipotesi di ricatto o pressione da parte dei calciatori.

Il ritiro di Dimaro e quello di Castel di Sangro rappresenteranno il vero banco di prova. Durante quelle settimane, il nuovo allenatore avrà modo di valutare i due giocatori e il loro atteggiamento. Se la situazione risultasse insanabile, gli azzurri hanno già un piano B strutturato nel mercato mondiale.

Scenario estivo: cosa accadrà effettivamente

I prossimi mesi definiranno tutto. De Bruyne e Lukaku dovranno dimostrare in campo la loro volontà di rimanere oppure il Napoli procederà senza di loro. De Laurentiis ha fissato i paletti: niente ricatti, niente eccezioni, niente deroga dal protocollo estivo standard. Se il nuovo allenatore del Napoli riterrà che i due elementi possono essere funzionali al progetto, la questione si chiude naturalmente. In caso contrario, il mercato ha soluzioni per tutti.