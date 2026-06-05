Napoli, fumata nera sull’affare: solo un fattore può sbloccare tutto

Mario Gila è un nome che piace tanto al Napoli, una vera e propria opportunità di mercato. Eppure, nonostante le condizioni favorevoli, la Lazio non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire, pur correndo il rischio di perderlo in estate 2027 a parametro zero. A meno che… c’è un certo giocatore azzurro, Alessandro Buongiorno, che potrebbe tenere viva la pista: scambio in vista?

Buongiorno per Gila: la richiesta della Lazio

Gila non è in vendita: messaggio chiarissimo della Lazio di Lotito, che vuole trattenere il difensore centrale spagnolo seppur stia entrando nell’ultimo anno previsto dal suo contratto. A maggior ragione, la permanenza è uno scenario plausibile in seguito all’espressa richiesta dell’allenatore Gattuso di tenerlo. Tuttavia, chiunque ha un prezzo: secondo Il Messaggero, il trasferimento si fa in caso di offerta da 30 milioni di euro o di scambio con il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno.

Su due piedi, può sembrare una provocazione, ma mai dire mai: Buongiorno è reduce da una stagione molto in ombra in maglia azzurra, ma è arrivato per cifre importanti e monetizzare dalla sua cessione sarebbe lo scenario migliore. Al momento, è solo una suggestione, ma magari una delle due parti (il Napoli o la Lazio) cederanno alle pressioni dell’altro.