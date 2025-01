Stop all’affare, Conte ha deciso: colpo di scena Napoli

Calcio Napoli ultimissime – Arriva lo stop da parte di Antonio Conte: la decisione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana è stata svelata proprio in questi minuti.

Le ultimissime ore sono di calma apparente per il calcio Napoli, per quanto riguarda il mercato: manca sempre meno per la fine della sessione invernale di gennaio, ma gli azzurri sono chiamati a dare qualche segnale, considerando che in ballo c’è colui che andrà a sostituire Khvicha Kvaratskhelia. A tal proposito, i nomi ormai noti sono quelli di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi: in questi ultimi due giorni, però, non ci sono state sostanziali novità, ma con l’avvicinarsi della chiusura della finestra di calciomercato, è lecito aspettarsi qualcosa di più definitivo, in un senso o nell’altro.

E poi c’è la questione legata al possibile rinforzo in difesa, anche in virtù delle notizie che arrivano dalla Spagna quest’oggi su Rafa Marin (clicca qui per tutte le novità). Nel caso in cui l’ex Real Madrid dovesse ritornare ne La Liga, precisamente al Villarreal, è probabile che gli azzurri possano procedere con un rinforzo anche nel reparto arretrato. Sempre restando alle uscite, c’è attesa per capire quali saranno gli sviluppi sul fronte Raspadori – Atalanta, mentre per Giovanni Simeone (da tempo accostato al Torino) sembra essere arrivata la decisione definitiva da parte di Antonio Conte.

Calciomercato SSC Napoli, Conte blocca Simeone: niente Torino

Giovanni Simeone è destinato a restare alla SSC Napoli anche in questa sessione di calciomercato: il Torino, in queste ore scatenato con l’arrivo dell’ex azzurro Eljif Elmas e quello, probabile, di Cesare Casadei, è costretto dunque ad alzare bandiera bianca, stando alle notizie che arrivano da Ciro Venerato.

Il giornalista di RAI Sport, in particolare, ha rivelato che il Napoli avrebbe rispedito al mittente, in via definitiva, l’assalto della società di Urbano Cairo. Insomma, nemmeno una cifra sui quindici milioni di euro (cifra che negli ultimi mesi è stata indicata come possibile valore di mercato) sembrerebbe, eventualmente, poter smuovere più di tanto la compagine partenopea.

Antonio Conte, dunque, lo ritiene importante per il suo scacchiere, anche grazie al suo carattere e spirito di sacrificio, dimostrato ampiamente anche in occasione dell’ultima sfida del campionato di Serie A contro la Juventus.

News mercato Napoli, le ultime novità in uscita

Considerato il no di Conte alla cessione di Simeone, svelato dal giornalista Ciro Venerato, ora il faro si sposta sia su Rafa Marin che su Giacomo Raspadori.

Il primo è ormai a un passo dal Villarreal, in attesa che il club azzurro riesca eventualmente a chiudere per il suo sostituto, mentre per l’ex Sassuolo in queste ore si è palesato l’interesse dell’Atalanta, a caccia di una possibile occasione in attacco dopo l’infortunio di Ademola Lookman.