Tolse lo Scudetto all’Inter: reintegrato per Lecce-Napoli

L’uomo che tolse lo Scudetto all’Inter nel 2022 ora è convocabile per Lecce-Napoli: ecco chi torna a disposizione dopo oltre quattro mesi

Lecce-Napoli è la partita che può valere una stagione. La prima di quattro. Ma ciascuna delle prossime sfide degli azzurri è praticamente una finale.

La formazione azzurra si presenterà al Via del Mare consapevole di dover giocare qualche ora prima dell’Inter. L’obiettivo di Antonio Conte è mettere pressione ai nerazzurri, costringerli ad un solo risultato e sperdere energie mentali e fisiche in vista degli ultimi incontri di campionato. Non bisogna regalare nulla agli antagonisti di questa straordinaria stagione.

Lecce-Napoli, reintegrato il giustiziere dell’Inter

Il Lecce ha comunicato di aver reintegrato nella rosa dei 25, nella lista over 22, il calciatore Nicola Sansone. I più bravi ricorderanno che l’attaccante tedesco con nazionalità italiana fu l’autore del gol del famoso recupero di Bologna-Inter del 2022, che costò carissimo a Simone Inzaghi.

Infatti, se tutti associano a quel match l’errore del portiere Radu, che sbagliò sulla rimessa laterale di Perisic e non rinviò il pallone, in pochi sanno che fu proprio Sansone a spedire il pallone in rete e siglare la marcatura del 2-1. Quel gol permise al Milan di Pioli di lanciarsi verso lo Scudetto.

Perché Sansone non giocava più con il Lecce

Sansone era finito ai margini del Lecce, quando in accordo con la società a gennaio aveva deciso di andare via per una nuova avventura. L’esterno offensivo però non ha trovato nessuna squadra, ma allo stesso tempo la squadra pugliese aveva già calcolato un presente e futuro senza di lui.

Ora le cose cambiano. In vista del rush finale e della lotta salvezza, la società ha reso noto attraverso una nota ufficiale il cambio in lista per via dell’infortunato Gaby Jean. Dunque, Sansone sarà convocabile per Lecce-Napoli.

Il classe 1991 non ha giocato molto questa stagione. Ha accumulato poco più di un’ora di gioco e solo cinque presenze, subentrando sempre nella prima parte di campionato. Anche nella passata stagione ci si aspettava qualcosa di più dall’esperienza ed estro di Sansone, che probabilmente ha fatto vedere il meglio di sé nei tre anni trascorsi al Sassuolo.

Difficilmente Sansone sarà impiegato dall’inizio contro il Napoli, poiché le gerarchie di Giampaolo sono ben diverse. Ma potrebbe andare in panchina se il tecnico dovesse averne bisogno. E Sansone rientrerebbe tra i convocati dopo sedici partite di fila di campionato trascorse lontano dal campo.