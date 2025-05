“Ridicolo trucco”: la polemica dopo la squalifica di Inzaghi e Calhanoglu

Esplode la polemica a seguito delle parole del giornalista napoletano sulla squalifica di Inzaghi e Calhanoglu che salteranno Inter-Verona

Inzaghi e Calhanoglu sono stati squalificati un turno di campionato per il filone relativo ai rapporti tra club Inter e Milan con le tifoserie milanesi. Secondo la giustizia sportiva, tra tesserati e gruppi non convenzionati con la società non ci devono essere rapporti.

I due tesserati nerazzurri hanno patteggiato con la procura federale e salteranno così Inter-Verona, valida per la 35a giornata di campionato. Una tegola per la formazione, vista anche l’indisponibilità di Lautaro Martinez e Pavard, entrambi infortunati. Insomma, per il delicato finale di stagione, l’Inter è chiaramente in difficoltà. Sia numerico, che psicofisico.

Reagisce con rabbia alla notizia il giornalista Carlo Alvino, che attraverso un post su X commenta la vicenda:

“Ultras e Inter, solita farsa all’italiana: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica. Una pagliacciata, un ridicolo trucco di chi vuole nascondere la verità sotto un naso rosso”

Una critica non solo alla società milanese, ma a tutto il movimento calcistico italiano. Per Carlo Alvino, evidentemente, serviva un processo e una punizione più esemplare.