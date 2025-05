Infortunio Lautaro Martinez, allarme Inter: Inzaghi in ansia

Tra le fila dell’Inter bisogna registrare delle grosse novità sulle condizioni di Lautaro Martinez.

Dopo il ko subito domenica scorsa allo Stadio San Siro contro la Roma, di fatto, l’Inter ha fornito un grandissimo segnale di reazione. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato ieri sera la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona con il risultato finale di 3-3.

Il discorso qualificazione alla finale, dunque, è stato rimandato a martedì prossimo. Tuttavia, al netto per la gioia di questo pareggio rimediato in trasferta contro il Barcellona, in casa Inter bisogna registrare tantissima preoccupazione sulle condizioni di Lautaro Martinez.

Infortunio Lautaro Martinez, il calciatore argentino dovrebbe saltare almeno due partite: le ultime

L’argentino, infatti, è stato costretto ad uscire nel corso dell’intervallo a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, dunque, Lautaro Martinez potrebbe saltare diverse partite.

Lo stesso Simone Inzaghi ha ribadito che difficilmente l’argentino ci sarà nel match di ritorno contro il Barcellona. Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente ulteriori novità sulle condizioni di Lautaro Martinez. L’infortunio di quest’ultimo, ovviamente, potrebbe essere decisivo anche nella lotta scudetto con il Napoli di Antonio Conte.