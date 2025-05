Ribaltone Meret, fase di stallo sul rinnovo: ecco cosa succedendo

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare degli aggiornamenti sul futuro di Meret.

Il Napoli di Antonio Conte ha quattro punti di vantaggio sull’Inter a quattro giornate dalla fine della conclusione del campionato. Proprio per questo motivo, ovviamente, la gara di sabato contro il Lecce è davvero fondamentale per questa lotta scudetto contro la ‘Beneamata’.

Mentre l’Inter, dopo il pari di ieri in Champions League contro il Barcellona, ospiterà allo Stadio San Siro il Verona di Paolo Zanetti. Il Napoli, dunque, è chiamato ad ottenere i tre punti contro il Lecce, ma prima bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Alex Meret.

Napoli, ecco perché è in stand-by il rinnovo di Meret: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Rai Sport’, infatti, l’estremo difensore ancora deve trovare un accordo definitivo con il Napoli per il suo rinnovo di contratto. Le parti in questione avevano trovato un accordo per un prolungamento contrattuale biennale con opzione per un ingaggio intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione, ma adesso bisogna segnalare un ulteriore aggiornamento.

Alex Meret, infatti, avrebbe chiesto un bonus integrativo che, però, il Napoli non vorrebbe elargirgli. Le parti, dunque, sono al lavoro per trovare un’intesa definitiva, la quale dovrebbe comunque arrivare nelle prossime settimane.