“Sono stato vicino al Napoli”, il big conferma tutto: retroscena svelato

In casa Napoli bisogna svelare un retroscena di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla sfida di sabato prossimo contro il Lecce di Marco Giampaolo. La gara contro i salentini, ovviamente, sarà molto difficile, vista la loro posizione in classifica.

Il Lecce, infatti, è quartultimo in classifica con soli due punti sulla coppia formata dal Venezia di Eusebio Di Francesco e l’Empoli di Roberto D’Aversa. Il Napoli , quindi, dovrà prestare la massima attenzione per cercare di portare a casa i tre punti. Tuttavia, in attesa della gara contro i salentini, in casa azzurra bisogna registrare un retroscena di calciomercato.

Napoli, un giocatore ha svelato il suo mancato passaggio in azzurro

A svelarlo, esattamente ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’, è stato Lo Celso del Betis Siviglia:

“Ho un legame molto stretto con l’Italia, visto che alcuni parenti di mia madre vivono a Verona. Prima poi verrò a giocarci. Prima di andare al PSG, mi voleva il Sassuolo. Poi, invece, sono stato vicino sia al Napoli che alla Roma“.

Giovani Lo Celso, infatti, è stato più volte accostato al club azzurro nelle scorse stagioni, ma poi l’affare non si è mai concretizzato. Mentre adesso il calciatore argentino è atteso dalla semifinale di andata di Conference League di questa sera tra il suo Betis Siviglia e la Fiorentina di Raffaele Palladino.