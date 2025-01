Il ritorno di Elif Elmas in Serie A: tutto fatto, è arrivato anche l’annuncio proprio in questa ore che riguarda il talento macedone.

Dopo aver lasciato Napoli, Elif Elmas è voltato verso la Germania dove ha cominciato una nuova avventura con la maglia del Lipsia. I tifosi del Napoli ricordano con grande affetto quello che è stato l’apporto dell’ex numero 7 azzurro, al netto di quello che è stato un percorso che non è mai esploso del tutto all’ombra del Vesuvio.

Si, perchè le qualità di Elmas sono sempre state innegabile, così come è innegabile che il talento macedone poteva dare molto di più alla causa azzurra e che non è stato possibile per tutta una serie di motivi. Le responsabilità del ragazzo si fermano al cospetto di tutta una serie di motivi legati anche a quelle che sono state le direzioni tecniche che si sono susseguite nel corso dei suoi anni a Napoli.

Quello dello Scudetto, però, è stato un anno magico dove anche lo stesso Elmas ha contributo in maniera decisiva, spesso partendo anche dalla panchina. Ed è stata proprio quella dello Scudetto l’ultima annata che ha visto il giocatore macedone in azzurro, salvo poi dirigersi verso la Germania con il Lipsia pronto ad accoglierlo.

Ultime mercato – Elmas torna in Serie A: arriva la notizia

Va detto, però, che l’avventura di Elmas con la maglia del Lipsia non è stata particolarmente brillante: pochi minuti a disposizione, rendimenti altalenante ed in generale numeri che non hanno mai scaldato i tifosi tedeschi cosi come lo stesso giocatore.

E cosi per Elmas si sono nuovamente aperte le porte dell’Italia e della Serie A: ad un certo punto si è anche paventata la possibilità di un ritorno a Napoli, magari in prestito. Ad oggi, però, questa soluzione sembra essere tramontata definitivamente visto che il calciatore pare abbia trovato l’accordo con un altro club.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime novità su Elmas attraverso il proprio canale X, soffermandosi su un importante doppio colpo di mercato per uno dei club italiani .

“Il Torino si avvicina all’accordo per l’acquisto di Eljif Elmas con il RB Lipsia, prestito con opzione di acquisto fino a giugno. Nonostante i legami con il Valencia e altri club, torna in Italia. L’affare Cesare Casadei-Torino ora sembra destinato a saltare. Eljif Elmas diventerà un giocatore del Torino in prestito con diritto di riscatto di 17 milioni”.