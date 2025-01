Colpo di scena in casa Napoli: pronta un’altra cessione con uno dei calciatori azzurri che avrebbe già svolto le visite mediche per la sua nuova squadra.

Un’altra cessione in casa Napoli. Il mercato in uscita per la compagine partenopea è stato molto animato nel corso di queste settimane: sono andati via Folorunsho, Caprile, Kvaratskhelia, calciatori che evidentemente non rientravano più nel progetto tattico di Antonio Conte.

Gli acquisti di Scuffet, Hasa e Billing, calciatori che evidentemente saranno chiamato ad essere dei gregari da qui al termine della stagione, dando ad Antonio Conte respiro nelle scelte ma anche la possibilità a gara in corso di schierare calciatori funzionali alla sua idea di gioco.

Mancano ancora pochi giorni al termine della sessione invernale, ed ancora qualcosa andrà fatto: il Napoli sta cercando un attaccante che possa numericamente prendere il posto dell’ex numero 77 azzurro, e quello di Alejandro Garnacho sembra il nome preferito da allenatore e tifosi.

Il tempo stringe, il club sta lavorando e continuerà a farlo per cercare di accontentare Conte ma anche la piazza partenopea che in questi giorni ribolle. C’è, però, ancora da lavorare anche per quanto riguarda il mercato in uscita.

Napoli Calciomercato Ultimissime – Addio Rafa Marin, già svolta le visite mediche

Secondo quanto riportato dai colleghi di Relevo, sarebbe ormai fatta per l’addio di Rafa Marin. L’ex difensore del Real Madrid non ha praticamente mai trovato spazio con la maglia del Napoli, chiuso dalle poche competizioni a disposizione degli azzurri, da un’idea di gioco che ad un certo punto l’ha visto lontano per stile e caratteristiche.

Conte ha continuato a lavorare con lui ed ha speso anche delle parole positive nel corso del tempo, ma è evidente che non abbia funzionato il rapporto con lo stesso Rafa Marin. Il calciatore dovrebbe tornare in Spagna, visto che sarebbe tutto fatto per il passaggio al Villarreal.

Il difensore – si legge – avrebbe addirittura già superato le visite mediche, pronto dunque a trasferirsi in questa sessione di mercato al Villarreal. Tutto fatto, Rafa Marin è in ottime condizione e giocherà in Spagna in prestito fino alla fine della stagione.