Napoli-Juventus, Spinazzola senza filtri: svelato il segreto di Antonio Conte

Leonardo Spinazzola analizza la vittoria contro la Juventus: l’esterno azzurro svela il segreto di mister Antonio Conte.

Dopo le parole di Meret, Anguissa e Conte, in casa Napoli è stato anche Leonardo Spinazzola ad analizzare la vittoria casalinga contro la Juventus. Gli azzurri hanno messo le mani sul settimo successo di fila battendo la squadra di Thiago Motta in rimonta, scaturito da un’ottima reazione, ma soprattutto dai gol di Anguissa e Lukaku.

Spinazzola parla senza veli: svelato il segreto di Conte

Al termine della gara, Spinazzola ha elogiato il gruppo, evidenziando allo stesso tempo l’ossessivo lavoro settimanale di Antonio Conte. L’esterno azzurro ha parlato senza filtri ai microfoni di Dazn: “A fine primo tempo ci siamo detti di abbassare un po’ Lobotka perché loro pressavano molto. Nel secondo tempo abbiamo trovato gli spazi con i terzini che si aprivano. Siamo stati bravi a ritrovare una maggiore partecipazione collettiva alla fase offensiva, mettendo in difficoltà la Juventus. Vincere aiuta a vincere e quindi anche durante la settimana il grande e duro lavoro non lo senti. Vai a duemila fino al 95esimo. Il successo di Bergamo ci ha consentito di allenarci con serenità”.

In seguito, Leonardo Spinazzola ha svelato uno dei segreti del successo di Antonio Conte: “Il mister ci fa andare tutti i giorni a mille, la domenica corriamo di meno. Non a caso la domenica riusciamo ad andare a duemila fino al 95esimo. Non è solo una questione di corsa: abbiamo conoscenze tattiche, per noi non esiste un giorno di scarico. Abbiamo un allenatore che è sempre sul pezzo, è impossibile andare piano, questa settimana abbiamo caricato tanto. Mentalmente siamo sempre lì sul pezzo e quando arriva la domenica ci divertiamo a tenere alta l’intensità”.