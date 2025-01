Meret: “Non molliamo mai. Parata? Vi svelo come ho fatto”, poi l’annuncio incredibile su Conte

Alex Meret parla da vero leader a fine gara: che messaggio al gruppo azzurro dopo la vittoria contro la Juventus.

Il Napoli batte la Juventus in rimonta 2-1. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto nel punteggio, per mano della rete di Kolo Muani, gli azzurri di mister Antonio Conte hanno dato vita ad una rimonta perentoria nella ripresa, prendendosi con forza le redini della gara con i gol di Anguissa e Lukaku. La squadra partenopea continua a volare, confermandosi la capolista indiscussa della Serie A. Con quella di oggi, valso il primo ko della stagione in Serie A per la Juventus, il Napoli ha messo a segno la sua settima vittoria consecutiva. Un successo che a fine gara ha commentato con grande soddisfazione Alex Meret, affiancato dinanzi alle telecamere da Zambo Anguissa.

Meret esalta la vittoria: messaggio da leader del portiere azzurro

Dopo la vittoria contro la Juventus, Alex Meret ha commentato la prestazione ai microfoni di Dazn: “La Juventus non aveva ancora perso in campionato, questo non è un caso. È una grandissima squadra, ma noi siamo scesi in campo per vincere a tutti i costi. Nonostante lo svantaggio, siamo stati bravi ad andarci a prendere una vittoria importantissima. Questo è sintomo di grande unità di squadra, non molliamo mai. Siamo un gruppo che si sacrifica per 90 minuti e che ha la consapevolezza che il gol può trovarlo da un momento all’altro. È importante rimanere sempre in partita e andare al massimo. Nella ripresa siamo entrati benissimo portando a casa una grande partita, facendo felice tutta la gente di Napoli”.

Sulla parata su Yildiz: “È stata tutto istinto, mi sono buttato alla disperata e sono stato fortunato perché lui ha calciato nella mia posizione. Prendere subito gol avrebbe creato dei problemi, sono contento per la squadra”.

Su Conte: “Ci ha lasciato abbastanza tranquilli, ci ha dato qualche indicazione su come andare in pressione. Sapevamo perfettamente cosa fare. Noi ci fidiamo di lui e lui si fida di noi, questa si chiama unità d’intenti e fa la differenza. Tutti insieme possiamo toglierci grande soddisfazioni”.