Ultimissime Napoli – Il big match tra Napoli e Juventus è terminato sul punteggio di 2-1. Gli azzurri vincono e consolidano la vetta della classifica.

Sono ore molto felici per i tifosi del Napoli. Gli azzurri, grazie ad una prestazione esaltante, son riusciti a battere la Juventus. Dopo un primo tempo opaco, i partenopei son riusciti a reagire nel secondo tempo consolidando la supremazia. Prima Lukaku e poi Anguissa hanno guidato la rimonta azzurra. Al momento, la squadra di Conte è sempre più prima in classifica.

Da pochissimi la partita si è conclusa la partita tra Napoli e Juventus. Il punteggio finale è di 2-1 a favore degli azzurri, i quali hanno ottenuto tre punti importantissimi in chiave scudetto. A tal proposito, l’allenatore azzurro ha parlato ai microfoni di “Dazn” analizzando quanto accaduto nel corso dei novanta minuti. Di seguito le sue parole.

“Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una grande squadra. La vittoria ci dimostra che il lavoro paga sempre. Ho la fortuna di avere un gruppo che crede in ciò che stiamo facendo, ciò mi piace davvero tanto”.

Sul momento attuale: “Le vittorie contro Atalanta e Juventus ci danno molto fiducia. Ci sono capite cose che potevano ammazzare chiunque, ma ciò non è mai accaduto. Chi è leader di un gruppo non deve mai pensare a cosa manca in una squadra. I nostri numeri attuali sono molto importanti, ancor più quando ripensiamo alla stagione passata. L’anno scorso c’è stato un grosso distacco dai grandi club, ma in questa stagione sta succedendo l’esatto opposto”.

Sul gruppo: “Parliamo di ragazzi che credono ciecamente in ciò che stiamo facendo. Il gruppo è cresciuto davvero in modo esponenziale. Continueremo sempre a fare ciò che stiamo facendo”.