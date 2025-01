Napoli-Juventus, Anguissa avvisa i rivali: il messaggio è chiaro!

Zambo Anguissa avvisa i rivali dopo la vittoria contro la Juventus: che messaggio del centrocampista.

Il Napoli fa sua la super sfida casalinga contro la Juventus, rifilando alla squadra di Thiago Motta la prima sconfitta stagionale in Serie A. Gli azzurri si sono imposti in rimonta con il punteggio di 2-1, portando a casa la settima vittoria di fila. Al di là dell’ottima prova corale, a trascinare i partenopei al successo ci hanno pensato i gol di Zambo Anguissa e Romelu Lukaku. Il man of the match è stato proprio il centrocampista camerunese, il quale a fine gara è intervenuto ai microfoni di Dazn insieme ad Alex Meret.

Anguissa non ha dubbi: che messaggio dell’azzurro!

Il Napoli continua a vincere e a convincere, restando al comando della Serie A. Al termine della gara, Zambo Anguissa ha voluto lanciare un chiaro messaggio a rivali: “Lo sapete che Napoli-Juve è una partita speciale per la città, volevamo vincere e lo abbiamo fatto. Il mister dice sempre che devo partecipare di più alla manovra offensiva e fare gol. Sono contento che sto trovando continuità nel segnare, ma la cosa più importante è vincere da squadra”.

Anguissa ribadisce: “Abbiamo dimostrato anche oggi di essere forti rimontando la Juventus, che non aveva mai perso quest’anno in Serie A. Questo è un segnale importantissimo. Noi siamo una squadra forte, ma non pensiamo gia alla gara con l’Inter. Ragioniamo partita dopo partita e lo facciamo con umiltà. Siamo una squadra difficile da battere”.

Con la rete rifilata alla Juventus, Zambo Anguissa ha raggiunto quota tre gol di testa in questa stagione di Serie A. Nessun centrocampista dei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio: il giocatore azzurro è alla pari con Jens Stage e Harry Wilson.