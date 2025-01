Si avvicina sempre di più la sfida tra Napoli e Juventus: di seguito le probabili formazioni della sfida del Maradona e le ultime di Sky.

Il Napoli si prepara a quella che sarà la sfida clou del weekend tra gli azzurri e la Juventus. Un match che arriva a distanza di una settima dal successo conquistato in quel di Bergamo contro l’Atalanta, ed al tempo stesso mette in palio punti importanti sia per l’una che per l’altra compagine.

Conte sta studiando la migliore formazione possibile, al netto di alcune mancanze legate ad infortuni (vedi Buongiorno ed Olivera) o anche numericamente legate al mercato (la partenza di Kvara pesa ancora). Mentre si aspetta di capire chi farà capolino nello spogliatoio azzurro al posto del georgiano, l’allenatore si trova a scegliere l’undici titolare con la consapevolezza di avere comunque un organico molto forte a disposizione.

Calcio Napoli Ultimissime – Le probabili formazioni di Sky

Antonio Conte pensa ad un solo cambio rispetto alla sfida di Bergamo: l’allenatore dovrà scegliere chi schierare sulla sinistra tra Mazzocchi e Spinazzola, con quest’ultimo che – secondo quanto riportato da Sky Sport – sembra favorito tra i due.

Per Thiago Motta, invece, c’è da gestire le forze anche dopo l’impegno di Champions League. Sono di fatto tre i ballottaggi: in difesa si giocano una maglia McKennie e Savona, sulla trequarti Nico Gonzalez sembra in vantaggio su Mbangula, ed è testa a testa fra Vlahovic e Kolo Muani in attacco.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta