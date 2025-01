Ultimissime Calcio Napoli – Milan Skriniar ha preso la sua decisione per il futuro, una scelta clamorosa sul club in cui si trasferirà: manca solo l’ufficialità

Per le ultimissime calcio Napoli arrivano importantissime novità legate al futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha scelto il club nel quale giocherà a partire dalle prossime settimane. Proprio questa mattina vi avevamo riportato il forte interesse del Napoli dopo il dietrofront di Danilo, sottolineandovi tutte le possibili difficoltà nella trattativa con il Paris Saint Germain per arrivare al difensore.

Ora non ci sono praticamente più dubbi, l’ex calciatore dell’Inter ha deciso la squadra nella quale si trasferirà già nel mese di gennaio per ritrovare minutaggio. Una scelta dettata dalla rottura totale che si è venuta a verificare con i parigini, soprattutto dall’inizio di questa stagione, e che ha portato a un epilogo necessario per permettere al giocatore di scendere nuovamente in campo.

Skriniar, niente Napoli: va al Fenerbahce. Atteso per le visite mediche

In mattinata vi avevamo sottolineato le problematiche legate al trasferimento di Skriniar. Il PSG non avrebbe potuto liberarlo in prestito, per il blocco che ha costretto anche Kolo Muani ad attendere il via libera per l’ufficialità alla Juventus. Inoltre l’ingaggio del calciatore, in Francia, era di 9 milioni di euro netti, ritenuti eccessivi per le casse del Napoli. Motivi che hanno allontanato gli azzurri, aprendo la strada alla Turchia.

Sarà infatti il Fenerbahce ad acquistare Milan Skriniar dal Paris Saint Germain. A riportare la notizia anche l’esperto collega Fabrizio Romano, che ha riferito come la squadra turca procederà spedita nella trattativa, per portare il calciatore in squadra a titolo definitivo. Battuta così la concorrenza di altri 3 club, Napoli compreso.

A dare ulteriori conferme è stato il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, che sul proprio account X ha reso noto che alle 15.30 ora locale, Skriniar sarà a Istanbul per le visite mediche. Una volta superati i test di routine, potrà procedere con la firma del contratto ufficiale. Un blitz da parte del Fenerbahce allenato da José Mourinho, che tenterà così di recuperare la distanza dal Galatasaray primo in campionato e distante 6 punti dopo 19 giornate.

Il Napoli, dunque, dovrà puntare su altri profili dopo il mancato approdo di Danilo e la fumata nera anche per Skriniar. Al momento è infatti bloccata la cessione di Rafa Marin, che senza un sostituto sicuro non si trasferirà più in prestito al Villarreal nonostante l’accordo raggiunto tra le parti.