Calcio Napoli notizie – Il Napoli ha deciso come muoversi dopo la notizia sul mancato arrivo di Danilo, ecco chi sarà il centrale dei partenopei.

Danilo per motivazioni familiari ha scelto il Flamengo al Napoli, una notizia che non ha fatto felici i tifosi azzurri che si sono ritrovati beffati. L'arrivo del centrale brasiliano sembrava imminente ma non se ne farà nulla. Il Napoli infatti aveva anche già proceduto per la cessione di Rafa Marin al Villareal ma adesso è tutto da rivedere. Antonio Conte vuole che il mercato fornisca ottimi innesti per la corsa finale.

Il calciatore aveva un accordo di massima con gli azzurri e aveva anche parlato telefonicamente col mister Antonio Conte ma a quanto pare non è bastato. Napoli beffato dal brasiliano.

Danilo-Napoli: che beffa per gli azzurri, il brasiliano torna in patria

Svanisce all’improvviso la pista Napoli- Danilo . Il difensore brasiliano è vicino al Flamengo. Sfuma così un trasferimento che sembrava ormai a un passo dall’ufficialità. Il giocatore, ormai fuori rosa alla Juventus e per motivazioni familiari ha preferito il ritorno in Brasile a Napoli. L’entourage del calciatore sta lavorando con la Juventus per addivenire alla risoluzione del contratto, ma la decisione sembra ormai presa.

Si vociferava che La Vecchia Signora non volesse liberarlo dal contratto prima della gara di sabato tra Juventus e Napoli ma a quanto pare è definitivamente terminata la sua parentesi italiana.

La pista per Skriniar al Napoli è ancora aperta, le ultime

Il noto giornalista e esperto di mercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione calciomercato del Napoli. “Si avvicina Garnacho, ma si allontana Danilo. Il brasiliano ha scelto il Flamengo per motivi familiari. L’ha comunicato agli azzurri nonostante avesse dato la parola, per una scelta di vita però ha deciso di tornare in patria.Giornata del Napoli a Milano ricca di incontri.” Gennaio può ancora fiorire per De Laurentiis e il resto della dirigenza.

Non arrivando il capitano della Juve ora il Napoli ha due strade: trattenere Rafa Marin o prendere un altro difensore.

Attenzione sempre all’ipotesi Skriniar, che il PSG lascerà partire in prestito. In questo caso i francesi dovrebbero sbloccare un altro slot. Gli azzurri proveranno ad accontentare Conte che ad oggi vede la coperta troppo corta per lo scudetto.