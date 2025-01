Napoli Calcio Ultimissime – Milan Skriniar è stato riaccostato agli azzurri. Un ritorno di fiamma dopo il dietrofront di Danilo, ma l’affare è davvero possibile?

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano in merito al mercato degli azzurri. Sono ore caldissime a poco più di 10 giorni dalla fine delle trattative invernali, con il tema del difensore centrale che resta cruciale. Dopo il dietrofront di Danilo nella giornata di ieri, con il brasiliano che ha preferito tornare in patria per una scelta familiare, la dirigenza partenopea ha dovuto cambiare la propria strategia.

Ecco, dunque, che nelle prime ore della mattinata è tornato forte il nome di Milan Skriniar come possibile rinforzo per la seconda metà di questa stagione. Un profilo che stuzzica molto la piazza, dato il suo passato in Italia in cui è riuscito anche a vincere uno Scudetto con l’Inter, risultando tra i migliori centrali in tutto il campionato. Riuscire a trattare con il PSG, però, non sarà così semplice paradossalmente.

Skriniar al Napoli, operazione complessa: fumata bianca lontana

Nonostante il Paris Saint Germain abbia soffiato Khvicha Kvaratskhelia al Napoli e, dunque, i rapporti tra le due società sono ottimi, chiudere un colpo come quello di Skriniar resta difficilissimo. In primo luogo, perché i francesi non hanno più slot disponibili per i prestiti, come dimostrato dal caso Kolo Muani, che attende ancora l’annuncio ufficiale.

In seconda istanza, perché l’ingaggio dello slovacco è altissimo, pari a 9 milioni di euro. Impossibile, ovviamente, ragionare con certe cifre. Pur di giocare, il difensore dovrebbe trasferirsi accettando un terzo del suo attuale stipendio, ma il problema prestiti non verrebbe comunque risolto. A precisa domanda, dunque, possiamo dire che l’affare Skriniar è quasi impossibile.

Non vogliamo dare per certa al 100% la fumata nera, ma riuscire a chiudere un’operazione simile in poco più di 10 giorni appare quasi impossibile. Il PSG dovrebbe richiamare dal prestito due giocatori (uno per Kolo Muani, e uno per Skriniar). Il calciatore dovrebbe accettare il taglio d’ingaggio e solo così il Napoli potrebbe chiudere l’operazione. Un’ipotesi che ci sentiamo di escludere a meno di clamorosi colpi di scena.