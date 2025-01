Calciomercato- Incredibile colpo di scena nell’affare fra il Napoli e Danilo: adesso cambiano tutte le prospettive sul mercato azzurro.

Il Napoli prosegue spedito con gli obiettivi del suo calciomercato, non senza qualche intoppo. Potrebbe essere visto come tale la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, che ha costretto il club azzurro a nuove priorità, vista l’esigenza di sostituire il georgiano che presenta adesso la rosa azzurra. Sono passate, così, in secondo piano altre esigenze, come ad esempio quella del difensore centrale. Quest’ultimo doveva essere Danilo, ma è arrivato un incredibile colpo di scena.

Clamoroso: Danilo-Napoli, salta tutto!

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe completamente saltato l’affare fra il difensore brasiliano e il Napoli. Il motivo sarebbe un cambio di idea del giocatore, che per motivi familiare avrebbe scelto di tornare in Brasile e unirsi al Flamengo:

Nulla da fare, quindi per il Napoli, che si ritrova a questo punto costretto a valutare le alternative. La notizia è davvero sorpendente in quanto nelle ultime ore sembrava mancasse soltanto il definitivo ultim’ora della Juventus per far unire il calciatore al club azzurro e quest’ultimo sembrava sarebbe arrivato dopo l’incrocio fra le due squadre in campo di domenica.

Napoli, salta Danilo: le possibili alternative

Il Napoli adesso si ritrova quindi completamente spiazzato e costretto a tuffarsi su nuovi obiettivi per il ruolo. Potrebbe ad esempio essere anticipato il colpo Comuzzo, di cui si parlava ieri, che però è anch’esso molto difficile. Altrimenti, un’ulteriore opzione potrebbe essere quella di restare così, bloccando la partenza del fin qui oggetto misterioso Rafa Marin direzione Villarreal.

In più, è da valutare l’utilità del colpo in difesa in questo momento, in considerazione dell’oramai imminente ritorno in campo di Buongiorno. Il difensore ex Torino potrebbe già essere in campo sabato contro la Juve, ma in questo momento si va verso la via della prudenza in relazione all’ottimo rendimento sorprendetemente mostrato in questo mese da Juan Jesus.

La scelta per la difesa era sembrata da tempo proprio quella su Danilo e, quindi, le eventuali e conseguenti scelte saranno tutte da scoprire. Potrebbero anche tornare in orbita nomi chiacchierati all’inizio del mese oramai mollate dall’inizio del mese, come ad esempio il difensore dell’Empoli Ardian Ismaijli. Di sicuro, Manna e Conte non si auguravano di andare incontro ad un simile problema.