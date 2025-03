L’ammonizione durante Napoli-Milan costa caro, sarà fuori in Bologna-Napoli del prossimo 7 aprile. Brutte notizie per gli azzurri.

Brutta notizia per il Napoli durante la sfida di stasera contro il Milan. L’ammonizione comminata al tesserato azzurro non gli permetterà di essere presente nella trasferta del prossimo 7 aprile in casa del Bologna. Il tutto è avvenuto al minuto 75, quando Neres si è involato ai limiti della linea laterale in un’azione di contropiede che poteva risultare fatale. L’arbitro Sozza di Milano ha però fermato la ripartenza azzurra scatenando le proteste di tifosi, calciatori e staff. Un tesserato azzurro ha reagito in una maniera considerata eccessiva e l’arbitro ha deciso di usare il cartellino giallo. Nonostante la vittoria finale per 2 a 1 al Maradona, arriva una notizia amara per i tifosi azzurri.

Napoli-Milan, Conte ammonito: niente panchina contro il Bologna

Dopo aver protestato per la decisione arbitrale, Conte ha ricevuto l’ammonizione da Sozza. Il tecnico leccese era già diffidato e quindi non potrà sedersi in panchina nella difficile trasferta in casa del Bologna prevista il prossimo lunedì 7 aprile. La partita sarà valida per la 31a giornata di Serie A.

Conte seguirà la partita di Bologna dagli spalti. A dirigere i suoi ragazzi in campo sarà il vice Stellini. Una notizia che non farà piacere ai tifosi e soprattutto ai calciatori, ormai abituati alle sue fondamentali istruzioni durante il match. Durante la sua protesta, l’allenatore del Napoli ha mostrato la sua certezza sulla mancata fuoriuscita della palla dal campo di gioco, ma arbitro e assistenti erano di opinioni diverse.

Napoli-Milan, vittoria sofferta e decisiva: Conte sogna ancora

Inizio spettacolare per il Napoli nella 30a partita del campionato in corso. Allo stadio Maradona, i ragazzi di Conte hanno subito sbloccato la gara con la rete di Politano al primo minuto, seguita dal sinistro vincente di Lukaku al 19′. Nella ripresa, il Milan ha giocato con più decisione e, nonostante un rigore sbagliato, è riuscita ad accorciare le distanze con Jovic rendendo più ansioso il finale di partita.

Con questi tre punti il Napoli lancia un chiaro segnale al campionato: la lotta scudetto è viva, l’Inter non può ancora scappare. Al Maradona risuona “‘O surdato ‘nnammurato”, i calciatori salutano le curve continuano a sognare. A Bologna avranno un “tifoso d’eccezione” sugli spalti.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 22:55 by Francesco Fildi