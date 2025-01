Notizie calcio Napoli- Non solo Danilo: il Napoli pianifica un incredibile doppio colpo in difesa, rivelazione incredibile di Gianluca Di Marzio.

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato e pensa di poter chiudere una serie di colpi nelle prossime ore. Domani sarà infatti un giornata decisiva per la trattativa Garnacho, con un incontro importantissimo in programma col Manchester United per provare ad abbassare le sue richieste economiche e trovare un accordo. Non solo, perché domani potrebbe avvenire un’accelerata anche per un eventuale doppio colpo, con Dorgu possibile acquisto in prospettiva per giugno.

Danilo e non solo: il Napoli vuole un altro difensore

Gianluca Di Marzio ha dato però novità anche in merito a possibili colpi in difesa. Il primo nome resta quello di Danilo, per cui si attende la chiusura nel weekend. La Juventus aspetta infatti la sfida nel weekend proprio contro il Napoli per formalizzare la risoluzione del contratto del giocatore e dare quindi il via libera al suo trasferimento in azzurro. Il giocatore ha già detto sì alla proposta di Manna e quindi è solo questione di tempo per la sua firma.

Ma il Napoli non si accontenterebbe di Danilo e starebbe studiando la possibilità di un altro colpo in difesa: Di Marzio ha infatti svelato l’interesse del club azzurro per Pietro Comuzzo come colpo per il mercaro estivo. Il club azzurro avrebbe effettuato anche un’offerta di 20 milioni di euro, rifiutata però dalla Fiorentina. Il club viola non intende privarsene, ma il Napoli continuerà a spingere per lui per effettuare un colpo in prospettiva di assoluto livello in vista della prossima stagione.

Napoli su Comuzzo: colpo in prospettiva

Il Napoli quindi penserebbe al presente e al futuro della difesa. Il presente sarebbe incarnato da Danilo, brasiliano della Juventus, che con i suoi 33 anni aggiungerebbe classe e esperienza al reparto arretrato. La sua duttilità in più, gli permetterebbe di giocare sia sulla destra al posto di Di Lorenzo che al posto dei centrali Rrahmani e Buongiorno.

Il Napoli però mantiene sempre equilibrato il pendolo fra esperienza e prospettiva nella sua rosa ed ecco che così la trattativa per Comuzzo è utile ad aggiungere un’opzione, questa volta, più futuribile. Il reparto arretrato azzurro, con tutta probabilità, si priverà in estate di Juan Jesus (il cu contratto è in scadenza) e probabilmente il centrale della Fiorentina assurgerebbe il ruolo di suo sostituto.

Comuzzo, 19 anni, sta brillando in questa stagione di Serie A con la maglia viola, in cui si è imposto come centrale titolare al fianco di Ranieri. Ben 18 le presenze da titolare in questo campionato per un giocatore che rappresenta indubbiamente il futuro del calcio italiano nel ruolo.