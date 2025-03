Risposta all’Inter e sullo Scudetto: dopo Napoli-Milan in diretta Tv parlano Politano, Meret e Lukaku.

Crederci ancora. Il motto del Napoli dopo la vittoria contro il Milan è chiaro. Lo scudetto non è lontano e la prestazione fornita stasera allo stadio Maradona fa ben sperare. Poco dopo il fischio finale, per la consueta intervista ai microfoni di “Dazn” si sono presentati i migliori tre giocatori della partita odierna: Politano, autore del primo gol; Lukaku, autore del secondo; Meret, artefice di un rigore parato a Gimenez. Il primo a prendere parola è stato l’esterno offensivo italiano: “Tanti gol al Milan? Sì è una squadra che mi porta fortuna oggi, era importante vincere e partire bene, potevamo fare anche il terzo gol“. I giocatori azzurri hanno poi regalato dichiarazioni importanti sull’Inter e la lotta scudetto.

Napoli-Milan, Politano, Lukaku e Meret in coro: “Scudetto, ci crediamo!”

Il Napoli crede alla vittoria dello Scudetto ma è consapevole che la strada è lunga e tortuosa. Politano ha proseguito la sua analisi:

“Nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto ma ci può stare, il Milan è costruito per stare ai vertici. Scudetto? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, crediamo in noi stessi e abbiamo un popolo fantastico. Ogni domenica dovremo regalargli una gioia”.

A prendere parola poi è stato Alex Meret:

“Studiamo un po’ i rigori prima di ogni partita, c’era un’alta probabilità che tirasse su quel lato. E’ stato importante pararlo ma ancora di più la vittoria di oggi che ci permette di rimanere attaccati all’Inter. Scudetto? Ci crediamo, siamo lì e non possiamo mollare adesso. E’ un momento importante della stagione, dobbiamo tentare di rimanere lì in alto e se ci sarà l’occasione rubare qualche punto”.

Napoli-Milan, gol numero 400: parla Lukaku

Una menzione speciale la merita anche Romelu Lukaku, oggi autore di un’ottima prova e di una rete fondamentale, la sua 400esima in carriera. Il bomber ha parlato insieme ai suoi compagni:

“400 gol? Sono tanti però molto importante era la vittoria di oggi. Sono molto contento dei ragazzi perché abbiamo preparato la partita in un modo e poi il mister ha cambiato il piano gara”.

Lukaku, in chiusura, ha parlato della volontà di vincere un titolo quest’anno:

“Dobbiamo continuare così. E’ una bella risposta, penso che dobbiamo continuare così e lottare fino alla fine. Vincere il titolo? Qui parla Giovanni, io sto zitto e lascio parlare lui. Abbiamo un gruppo di bravi ragazzi”.

