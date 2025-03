“Futuro ancora a Napoli?”: Conte replica in diretta, cos’ha detto

Napoli Milan 2-1, arrivano le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita ai microfoni di Dazn.

Triplice fischio al Maradona: il Napoli di Antonio Conte ha battuto 2-1 il Milan di Sergio Conceicao. Una vittoria significativa che muove la classifica ed avvicina gli azzurri alla vetta della classifica rimanendo a 3 lunghezze dall’Inter capolista. I partenopei grazie alle reti di Politano e Lukaku sono riusciti a passare sul Milan, coraggioso nel secondo tempo e che ha lasciato i tifosi col fiato sospeso fino alla fine. Decisivo anche Meret che ha parato un calcio di rigore a Gimenez.

Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Napoli Milan, Conte sicuro: “Recuperare tutti per dire la nostra”

Rispetto al match disputato, ha messo in evidenza:

“Sicuramente dopo quel primo tempo in cui abbiamo dominato, premettendo che il Milan sia una squadra molto forte, potevamo fare di più nel secondo tempo ma è subentrato un po’ di timore. Ho forzato Anguissa che non ha nemmeno giocato in Nazionale per problemi all’adduttore, McTominay ha dato forfait oggi, Neres era appena tornato”.

Sull’importanza del risultato conquistato:

“È un buon risultato perché mette a distanza la quinta in classifica perché il nostro obiettivo era andare in Europa, inizialmente neanche in Champions. Siamo lì, dopo 8 mesi di lavoro è folle pensare di mollare. L’Inter ha una squadra che può fare un campionato a parte. Per noi sarà importante recuperare tutti per dire la nostra“.

Riguardo alle difficoltà presentatesi in giornata, Conte ha sottolineato:

“Oggi non era facile. Abbiamo giocato dopo l’Inter e abbiamo giocato contro una signora squadra. Oggi se non avessimo vinto, non dico che sarebbe stato assegnato lo scudetto all’Inter, ma avrebbe messo delle basi solide. La prossima a Bologna sarà durissima. Oggi sono i tipici giorni in cui gli allenatori odiano di essere allenatori per via dei diversi imprevisti. La giornata è stata così dura che ora al medico ho chiesto una tachipirina: ho un mal di testa che non vi dico. Sono soddisfatto dei ragazzi”.

Sul suo futuro, ha dichiarato:

“Voglia di Napoli? È stato perfetto il mio inserimento al Napoli, fin sopra le aspettative. Sono stato accolto benissimo, l’ho detto anche in ritiro. Oggi penso che in parte abbiamo sentito quell’entusiasmo. Stiamo facendo qualcosa di miracoloso, dobbiamo renderci conto. Abbiamo partecipato soltanto a questa competizione e adesso quello che dobbiamo fare tutti è concentrarci sul presente. Dopo le 8 partite penseremo al futuro, questo mi sento di dire“.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 23:41 by Carmine Acierno