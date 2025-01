Acquisti Napoli- Spunta una nuova incredibile pista riguardo al possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia: scambio con la big di Serie A.

La vittoria di Bergamo dà al Napoli la consapevolezza di poter davvero lottare per lo Scudetto fino alla fine. Un ulteriore aiuto pwr il raggiungimento di questo obeittivo potrebbe arrivare dal mercato, con Conte che però ha parlato chiaro: servirà intervenire con acquisti che siano delle certezze.

Attualmente, il focus sembra puntato sul sostituto di Kvicha Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain per una cifra attorno agli 80 milioni. Il club azzurro dovrà investire per trovare un sostituto all’altezza per la sua stella.

Zaccagni-Napoli, spunta lo scambio

Tanti i nomi in ballo per il giocatore che rimpiazzerà il georgiano, con in cima a tutti chiaramente l’esterno del Manchester United Alejandro Garnacho. Le difficoltà nella trattativa con i Red Devils (che chiedono ben 70 milioni) obbligano però gli azzurri alla ricerca di un piano B. Fra questi, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe anche Mattia Zaccagni, nome già chiacchierato negli ultimi giorni.

Non solo, perchè l’emittene aggiunge anche una possibile e sorprendente formula proposta dal Napoli per realizzare il suo arrivo: un’offerta da 25 milioni più il cartellino di Cyril Ngonge. Offerta, per il momento, spedita al mittente: la cifra richiesta dai biancocelesti è di circa 40 milioni cash, senza alcuna contropartita. Arrivano dunque ulteriori conferme su questa nuova pista per il Napoli, dopo che nella mattinata di oggi anche il quotidiano “Il Messaggero” aveva rilanciato questa ipotesi.

La pista Zaccagni permetterebbe a Conte di avere un calciatore forse di rilievo diverso rispetto al georgiano, ma sicuramente già pronto per la Serie A. Il calciatore proprio ieri, al termine della gara contro l’Hellas Verona (in cui ha realizzato il gol del definitivo 3-0), ha risposto in merito ai rumors di mercato. La sua risposta non apre al momento ad una cessione: “Ho sentito poco o nulla, amo la Lazio e voglio rimanerci”.