Mercato Napoli Ultimissime – All-in per Zaccagni, il presidente De Laurentiis starebbe trattando di persona: prevista anche una contropartita e la Lazio vacilla

Per il mercato Napoli ultimissime arrivano anche per il profilo di Mattia Zaccagni. Già negli scorsi giorni vi abbiamo riportato importanti novità sul capitano della Lazio, che è stato accostato concretamente agli azzurri. La trattativa per l’esterno sarebbe entrata nel vivo, merito di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe chiamato personalmente il presidente Claudio Lotito per un primo sondaggio.

La richiesta biancoceleste è stata di 40 milioni di euro, ritenuti eccessivi dal Napoli per gennaio. Nella serata di ieri, lo stesso Zaccagni ha poi ribadito di non voler lasciare la Lazio e di tenere alla squadra che lo ha reso capitano. Un gol e un assist contro il Verona, la sua ex squadra, quella con cui ha mostrato i suoi primi colpi in Serie A, tali che avevano già attirato l’attenzione di De Laurentiis qualche estate fa.

Zaccagni al Napoli, i dettagli della possibile offerta: c’è una contropartita

Secondo quanto riferito questa mattina dal Messaggero, però, il Napoli non si sarebbe arreso. La dirigenza avrebbe ripreso con insistenza i contatti con la Lazio e il ritorno di De Laurentiis in Italia potrebbe anche accelerare le operazioni. La priorità resta Garnacho, ma Zaccagni piace molto, tanto che gli azzurri avrebbero presentato una prima offerta.

Stando a quel che trapela, il Napoli verserebbe 25 milioni di euro e l’aggiunta di Ngonge come contropartita. Un modo per abbassare l’esborso cash e far partire un calciatore che sta trovando poco spazio in rosa. La Lazio, però, avrebbe rifiutato la proposta degli azzurri.

Lotito non è interessato a contropartite tecniche, vuole incassare la cifra cash più alta possibile. Le parti torneranno a parlare, ma la trattativa resta molto complessa e potrebbe spingere il d.s. Manna a continuare a lavorare su altri nomi già citati in questi giorni.