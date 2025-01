Calciomercato Napoli 24 – Accostato al club azzurro, arriva l’annuncio ufficiale da parte del giocatore sull’addio alla Lazio

Alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia, andato al PSG solo pochi giorni fa, secondo alcune voci di mercato Giovanni Manna è interessato al cartellino di Mattia Zaccagni. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato sul Mondo Napoli.

Zaccagni è cresciuto calcisticamente nel Verona, diventandone una bandiera prima del passaggio alla Lazio. Con il club biancoceleste ha cercato di alzare il suo livello, di maturare. E poi ha fatto anche esordio in Europa. È entrato nel giro della Nazionale italiana e solo di recente è stato accostato al Napoli. Tra l’altro, la sua compagna e madre dei suoi figli, è una famosa influencer napoletana.

Zaccagni sul trasferimento a Napoli

Dal 2021, Mattia Zaccagni indossa la maglia della Lazio, di cui ora è anche capitano. Un punto di riferimento, un faro per la formazione di Baroni. E sta disputando una buonissima stagione, in linea con il resto dei compagni.

L’ala sinistra biancoceleste sarebbe finito tra i calciatori che piacciono a Manna per il post Kvaratskhelia. Oltretutto, Conte vorrebbe giocatori pronti e non promesse o giovani, come dichiarato a Sky Sport dopo la vittoria contro l’Atalanta. Zaccagni rappresenterebbe il profilo ideale sotto questo punto di vista, ma è lo stesso calciatore a smentire il suo addio alla Lazio in questa sessione invernale:

“Riguardo alle voci di mercato ho sentito poco o niente, io amo la Lazio e voglio rimanerci”

Zaccagni lapidario sul Napoli: solo un anno fa il maxi rinnovo

Mattia è un classe 1995 e in estate compirà 30 anni. Ad aprile dell’anno scorso ha prolungato il suo contratto con la Lazio, legandosi a vita ai colori biancocelesti, poiché la scadenza del contratto è fissata al 2029. Insomma, le intenzioni di Lotito e del calciatore sono quelle di proseguire insieme fino agli ultimi attimi della carriera, o giù di lì.

Con le parole rilasciate in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Verona condita con il suo gol, Zaccagni fa sapere che Napoli non è meta gradita e soprattutto in questo momento non ha intenzione di lasciare Roma. Oltretutto, ha la responsabilità di indossare la fascia da capitano, a cui evidentemente tiene molto, perché ereditata dal suo amico Ciro Immobile.