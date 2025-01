Ultime Napoli Calcio – Altro trasferimento in programma in casa azzurra: Giovanni Manna è scatenato, ecco l’operazione in prestito

Gennaio rivoluzionario in casa Napoli. Sono ore particolari, con Antonio Conte che deve far fronte non solo alla lotta per un posto in Champions League e la lotta Scudetto, ma anche alle continue partenze da Castel Volturno.

Dopo Caprile al Cagliari e Folorunsho alla Fiorentina, il Napoli ha perso in un solo giorno altri due calciatori. Kvaratskhelia il 16 gennaio ha salutato tutti per il trasferimento al Paris Saint-Germain, ufficializzato solamente la sera del 17 gennaio. Un venerdì particolare. Lo stesso giorno in cui anche Zerbin avrebbe svolto le visite mediche con il Venezia: manca solo l’annuncio al suo addio in prestito.

Giovanni Manna, però, starebbe lavorando ad un altro prestito e un’altra cessione. Infatti, il ds del Napoli ha ricevuto l’interesse del Como per l’attaccante belga Cyril Ngonge, che non rientra a pieno nelle rotazione del mister.

Ngonge verso il Como: l’indiscrezione

Che l’ex Verona fosse una pedina di scambio, era ormai noto. Lo dicono i numeri. Ngonge non è riuscito a raccogliere presenze e continuità sperata, nonostante qualche buona premessa nella passata stagione e quei due gol in Coppa Italia contro il Palermo, valsi addirittura una chiamata dal ct del Belgio.

Il classe 2000 è stato visionato dai dirigenti del Bologna, ma nelle ultime ore secondo Sky Sport si sarebbe fatto avanti il Como. La formazione neo-promossa vorrebbe acquistare il giocatore con la formula del prestito oneroso. A fine stagione, poi, Ngonge rientrerebbe in casa base per giocarsi nuove chance in azzurro. O forse altrove.

Napoli a lavoro sul sostituto di Ngonge

Sempre secondo quanto riporta Sky Sport, il club azzurro avrebbe messo nel mirino l’attaccante spagnolo del Deportivo La Coruna, militante nella serie B spagnola.

Si tratta di Yeremay Hernández, classe 2002, nato a Las Palmas. Il club chiede i 20 milioni della clausola rescissoria presenti nel contratto e nel frattempo il Napoli valuta, ci pensa, prende tempo. Il calciatore piace molto alla dirigenza azzurra, ma non solo. Nelle scorse ore è stato registrato anche un interesse del Como, il quale avrebbe offerto solo 10 milioni. Lo stesso club lombardo, avrebbe virato di conseguenza su Ngonge, in uscita dal Napoli.

Nelle prossime ore, potrebbero esserci sviluppi importanti sia in entrata che in uscita. La società partenopea è alla ricerca di un’ala e, oltre a Garnacho e altri profili, si aggiunge nella lista dei desideri di Manna anche Yeremay.