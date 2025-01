Napoli Calcio Notizie – L’annuncio del Manchester United su Garnacho e l’immagine pubblicata sul sito ufficiale gela i tifosi azzurri

L’ultimo comunicato del Manchester United spaventa i tifosi azzurri e il Napoli: le ultime notizie sul mondo del calcio azzurro.

Dopo vari sondaggi su Zhegrova, Galeno e Ndoye, Giovanni Manna si sarebbe soffermato sul campioncino spagnolo, naturalizzato argentino, Alejandro Garnacho. Talento sopraffino dell’Academy del Manchester United, che potrebbe fare a caso del Napoli. Il giocatore, se dovesse diventare a tutti gli effetti un nuovo acquisto del club azzurro, rientrerebbe nella lista degli under 22 di Serie A, senza che occupi altri slot. Insomma, un affare sotto questo punto di vista.

Al momento, i media britannici provano a smorzare l’entusiasmo della piazza partenopea, che vede in Garnacho il perfetto candidato a raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia. Sono stati persino prodotti alcuni gadget con il volto dell’argentino.

Il Manchester United pensa al futuro con Garnacho

C’è un gesto tecnico particolare che ha fatto conoscere Garnacho ai mass media e ai tifosi di tutto il Mondo. Nella passata stagione, in un match tra Manchester United ed Everton, l’attaccante dei Red Devils ha siglato un clamoroso gol in rovesciata – per certi versi simile a quello di Rooney nel derby contro il City – che gli è valso addirittura il premio Puskas come miglior rete dell’anno.

Questa marcatura ha fatto chiaramente il giro del web, grazie alla velocità con cui viaggiano le immagini sui social. Ed è diventata praticamente un simbolo per i tifosi inglesi del glorioso club. Tant’è che il Manchester United, nel suo progetto sul nuovo stadio, ha inserito la rovesciata di Garnacho all’interno del suo modello pubblicato sui social e sul sito ufficiale.

La società inglese sta riflettendo sulla costruzione di un nuovo impianto o la riqualificazione dell’Old Trafford. Il progetto consiste nel migliorare e rendere moderna la struttura che verrà messa in piedi nei prossimi anni. Nei modelli iniziali, di presentazione, figurano anche alcuni calciatori simbolo della squadra e tra questi c’è proprio il prodotto del vivaio Garnacho. Che sia questa una mossa per allontanare definitivamente tutti i rumors sul futuro del calciatore?

Bisogna aggiungere che il Manchester United ha bisogno di cedere qualche suo giocatore proveniente proprio dall’Academy, per trarre un profitto del 100%. Il profilo ideale sarebbe Rashford, nel mirino del Milan ma soprattutto del Borussia Dortmund, che nelle ultime ore ha sorpassato i rossoneri. Con un addio dell’inglese, difficile che lo United si privi anche di Garnacho.