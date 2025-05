Futuro Conte, la scelta è “improvvisa”: cosa sta accadendo in casa Napoli

Il futuro di Antonio Conte tiene tutti sulle spine. Negli ultimi minuti, è arrivata una notizia del tutto improvvisa.

Sono giorni molto caldi per Antonio Conte e il suo Napoli. Sebbene gli azzurri siano ad un passo dalla vittoria il tricolore, il futuro del tecnico salentino sarebbe tutt’altro che “certo”. Infatti, ad oggi, non è possibile conoscere la volontà dell’allenatore, il quale potrebbe anche decidere di mettere la parola fine alla sua esperienza in Campania. La società, ovviamente, vuole evitare ciò visti i risultati ottenuti sul campo e quelli che potrebbero arrivare in futuro. Intanto, però, c’è stata una scelta improvvisa nelle ultimissime ore.

Slitta l’incontro tra Conte e De Laurentiis: cosa è accaduto

Il futuro di Antonio Conte può cambiare il destino del Napoli. L’arrivo di Antonio Conte in Campania è stato visto fin da subito come una “speranza” da parte dei tifosi azzurri. Quest’ultimi, hanno sostenuto e accompagnato il tecnico dal primo giorno, motivo per il quale la vittoria dello Scudetto sarebbe un traguardo incredibile.

Purtroppo, però, in casa Napoli si è costretti a guardare anche all’immediato futuro prossimo. Ad oggi, non c’è la certezza che Antonio Conte resti sulla panchina azzurra, ancor più dopo quanto accaduto nel mercato di gennaio. Il tecnico non è stato soddisfatto dell’operato della dirigenza, come sottolineato più volte nei suoi interventi.

Da tempo, si parla del possibile incontro tra De Laurentiis e il tecnico, con i due che sceglieranno le strategie e gli obiettivi futuri. Proprio da qui, infatti, passerà la scelta dell’allenatore. Come riportato da “La Repubblica” ad oggi Conte è concentrato solo sulla partita contro il Genoa, motivo per il quale l’incontro dovrebbe andare in scena dopo la sfida contro i liguri. Inizialmente era stato “programmato” prima di tale partita, ma poi c’è stato un cambio improvviso a causa del momento degli azzurri.

Conte e il futuro a Napoli: è arrivata la scelta?

Parlare del futuro di Antonio Conte è un lavoro tutt’altro che semplice. Il tecnico, infatti, ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2027, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. Infatti, da tempo, si parla del possibile addio dell’allenatore che non sarebbe più certo di voler restare alla Corte del Vesuvio.

Ad oggi, come riportato dal quotidiano sopracitato, Antonio Conte non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. Naturalmente, l’auspicio della società è chiaro, ancor più per provare ad evitare un nuovo e problematico “ribaltone”. La situazione verrà decisa a breve, con i tifosi azzurri che attendono speranzosi.