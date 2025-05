De Bruyne al Napoli, è arrivata la decisione di De Laurentiis: ora il futuro è chiaro!

Il Napoli continua a sognare il colpo Kevin De Bruyne. Negli ultimissimi minuti, sarebbero emersi dettagli chiave sull’affare.

La stagione del Napoli continua al meglio, ma intanto la società è già focalizzata sulla prossima stagione. In particolar modo, l’obiettivo della dirigenza è quello di intervenire il prima possibile sul mercato in entrata. Attraverso quest’ultimo, infatti, si proverà a costruire una squadra all’altezza del doppio impegno: Serie A e Champions League. Negli ultimi giorni, il sogno è rappresentato dal nome di Kevin De Bruyne, il quale lascerà l’Inghilterra e la Premier League a parametro zero.

De Bruyne-Napoli, c’è il via libera di De Laurentiis: cosa sta succedendo

Il quarto Scudetto della storia del Napoli è ormai ad un passo. Il vantaggio sull’Inter è di soli tre punti, ma Antonio Conte sa che è vietato commettere errori. Un possibile trionfo rappresenterebbe un vero e proprio “miracolo” che però potrebbe ripetersi ancora in futuro.

Tanto dipenderà dal futuro del tecnico, ma al tempo stesso anche in chiave mercato servirà un lavoro eccezionale. Le mosse del DS Manna son già partite da tempo, ma negli ultimi giorni è nato un vero e proprio obiettivo: Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, lascerà il Manchester City a parametro zero per iniziare una nuova esperienza. Le richieste sono tante, ma i contatti con il club azzurro proseguono da tanto.

Come riportato da “La Repubblica” uno dei punti più importanti è stata l’ok arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti, ha scelto di dare il via libera per portare Kevin De Bruyne a Napoli. Il calciatore, all’età di 34 anni, gode di uno stipendio molto elevato che però dovrà senza dubbio esser diminuito in caso di approdo alla Corte del Vesuvio.