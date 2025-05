Sorpresa Napoli, un big out contro il Genoa: la notizia fa infuriare Conte!

Il Napoli perde una pedina cruciale per la sfida contro il Genoa. Antonio Conte sarà costretto a fare i conti con una situazione complessa.

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Mancano tre giornate alla fine del campionato, ma il vantaggio sull’Inter è di soli tre punti. Gli azzurri non possono sbagliare, Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non saranno ammessi cali di concentrazione. Intanto, però, il tecnico è costretto a fare i conti con l’ennesimo problema. Infatti, per la partita contro i liguri, è sempre più probabile l’assenza di un big dal primo minuto.

Lobotka recuperato per il Genoa? Le sue condizioni

Il Napoli ruota intorno a diversi giocatori. Tra questi, c’è senza dubbio Stanislav Lobotka. Il metronomo azzurro svolge un lavoro cruciale in mezzo al campo, ancor più da quando è arrivato Antonio Conte. Non a caso, lo slovacco è stato “onnipresente”, anche se nel momento più importante della stagione potrebbe fermarsi ai box.

Nell’ultima sfida contro il Lecce, l’ex Celta Vigo ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, motivo per il quale è da considerare in dubbio per il match contro il Genoa. Sebbene l’infortunio non sia grave, Conte potrebbe scegliere di agire con cautela.

Come riportato da “TuttoSport” Lobotka farà parte dei calciatori convocati per la sfida contro il Genoa, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina. Infatti, a centrocampo verrà dato spazio a Billy Gilmour che avrà un compito cruciale: sostituire una delle pedine più importanti dello scacchiere azzurro.