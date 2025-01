Calcio Napoli Notizie – Non solo Khvicha Kvaratskhelia, ma anche un altro uomo di Spalletti lascia il club azzurro: ecco cosa manca al trasferimento

Il Napoli saluta Kvaratskhelia, ma è pronto anche a dare l’addio ad un altro calciatore presente nella rosa dello Scudetto del 2023: ecco le ultime notizie attorno all’orbita azzurra.

Il calciatore georgiano è sbarcato a Parigi nella notte del 16 gennaio e dopo aver sostenuto i test atletici l’indomani, ha firmato un contratto con il PSG fino al 2029. Il Napoli cede Kvara a titolo definitivo e presto cederà un altro giocatore in prestito, con obbligo di riscatto a fine stagione ad una condizione.

Napoli, addio Zerbin: le ultime

Secondo le ultime informazioni condivise da Sky Sport, il club azzurro sarebbe pronto a cedere Alessio Zerbin in Serie A. Era ormai notizia nota. Il calciatore vuole giocare di più e ha trovato il Venezia disponibile al trasferimento.

Zerbin è uno degli uomini Scudettati di Luciano Spalletti, protagonista in 14 partite stagionali, tra campionato, coppa Italia e Champions League. Si è giocato le sue chance, ha conquistato il titolo, poi l’anno successivo ha chiesto la cessione a gennaio verso Monza. Anche nella scorsa sessione estiva era pronto per il trasferimento al club brianzolo, quando però Conte ha bloccato improvvisamente la cessione. Scelte tattiche. Ma in questa prima metà della stagione, Zerbin ha raccolto pochissimi minuti al Napoli.

Dunque, manca pochissimo per il passaggio in prestito di Zerbin al Venezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Una condizione che permetterà al giocatore di liberarsi dal contratto azzurro qualora dovesse centrare l’obiettivo.

Conte saluta Zerbin in conferenza

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Napoli, prima della partenza per Bergamo, Antonio Conte ha fatto il punto sul mercato in uscita. Oltre all’addio di Kvaratskhelia, anche Caprile e Folorunsho e per ultimo Zerbin hanno lasciato lo spogliatoio azzurro.

Il tecnico ha sottolineato che l’esterno offensivo ha già lasciato la squadra il 16 gennaio, proprio come il georgiano. Quest’oggi, Alessio ha svolto le visite mediche e ora si attende solo che i due club ufficializzino il trasferimento. Si chiude un capitolo per Zerbin, pronto ad aprirne un altro altrove, a Venezia. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, dopo mesi di panchina e duri allenamenti.