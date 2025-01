Il Napoli guarda a quello che potrebbe essere il sostituito in caso di addio di Cyril Ngonge: spunta il nome dalla Spagna.

Il mercato del Napoli entra nel vivo e lo fa con la cessione di Kvara, che di fatto è il quarto giocatore che lascia la squadra azzurra. Dopo Caprile, Mario Rui e Zerbin, anche il talento georgiano ha salutato la città partenopea alla volta di Parigi, dove firmerà il contratto con il Paris Saint Germain.

La piazza, così come Antonio Conte, chiede investimenti per tenere alto il livello della rosa, e le prossime settimane saranno fondamentali proprio per andare a costruire quello che dovrà fare il Napoli da qui al termine della stagione.

Parlare di Scudetto resta di sicuro azzardato, quando ci troviamo di fronte ancora tutto un girone di ritorno da giocare, ma la consapevolezza risiede proprio nelle capacità di Conte e nella possibilità di cogliere un’occasione proprio sul mercato.

Mercato Napoli, Yeremay per sostituire Ngonge: le ultime

Cyril Ngonge dovrebbe essere un altro dei partenti in casa azzurra: l’ex Verona non ha trovato spazio con la maglia del Napoli e per questo il suo addio sembra ormai scontato. Manna pensa al sostituto, c’è un nome emerso in queste ore e che potrebbe fare proprio al caso del Napoli.

Mirko Calemme, giornalista di Diario AS, ne ha parlato attraverso X: “I video di Yeremay parlano chiaro, ma il giudizio è inevitabilmente condizionato dal fatto che giochi in Segunda. Chi lo segue da molto vicino, e credetemi che di talenti ne ha visti tantissimi, peró, mi dice che è un giocatore che oggi vale 20 milioni e nel giro di un paio d’anni ne varrà 90″.

Ed ancora, il giornalista esperto di calcio spagnolo, ha chiosato su quella che potrebbe essere la possibile operazione in casa Napoli: “È il miglior calciatore per dribbling nelle prime due categorie del calcio spagnolo ed è seguito da diverse big, tra le quali c’è il Chelsea. Il Napoli lo ha scelto per sostituire Ngonge (per il dopo Kvara si continua a lavorare su Garnacho) e a La Coruña lo sanno…”.