Calcio Napoli Ultimissime – Niente trasferimento in azzurro alla corte di Antonio Conte: giocherà con Osimhen e Mertens, i dettagli

Giovanni Manna a lavoro per migliorare la rosa di Antonio Conte, a seguito di diverse partenze e alcuni cambiamenti in atto. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, la società dovrà garantire al mister un nuovo attaccante esterno che possa giocarsi il posto con Neres. Ma non solo. Ecco le ultimissime sul calcio Napoli.

A inizio mercato e con l’infortunio di Buongiorno, si pensava che la formazione partenopea potesse acquistare un centrale entro i primi giorni dell’anno. In realtà, Juan Jesus è scalato a titolare al fianco di Rrahmani e Rafa Marin non ha ancora fatto le valigie. Su di lui il Villareal. Ma prima di un’eventuale partenza, il Napoli attende il difensore centrale. L’obiettivo principale resta Danilo, che deve liberarsi dal contratto della Juventus. Ormai il brasiliano è stato messo fuori rosa. Nelle scorse settimane, specialmente con i negoziati intrapresi con il PSG, è stato fatto anche il nome di Skriniar.

Schira: “Skriniar vuole il Galatasaray, c’è l’accordo”

A inizio 2025 si è presentata l’idea di riportare Skriniar in Serie A. Il suo passaggio dall’Inter al PSG non è stato forse dei migliori e con Luis Enrique ha perso la titolarità. Il difensore slovacco è in rotta con il club e vuole trasferirsi. Conte l’aveva già allenato in nerazzurro, conosceva le sue doti, ma portarlo al Napoli era affare davvero complesso. Tant’è che l’ipotesi è tramontata.

Ora, secondo il giornalista Nicolò Schira, il giocatore sarebbe in procinto di trasferirsi in prestito in Turchia, come si legge sull’account X dell’esperto di mercato:

“Milan Skriniar è ad un passo dal trasferimento al Galatasaray in prestito per sei mesi. Previsto un incontro per la prossima settimana per finalizzare l’accordo. Skriniar vuole unirsi al Gala e ha già trovato l’accordo con il club turco”

Skriniar con Osimhen e Mertens

L’ingaggio dell’ex Inter è decisamente molto elevato e non corrisponde alle finanze del Napoli, il quale starebbe puntando su altri profili. Così, Skriniar andrà a giocare al Galatasaray con gli ex azzurri Mertens e Osimhen.

La formazione allenata Okan Buruk è prima in classifica in campionato ed è in piena lotta per centrare il prossimo turno di Europa League, senza passare dai rischiosi playoff. Il Galatasaray ha come obiettivo quello di vincere la Super Lig e sogna anche la vittoria in Europa, che permetterebbe alla squadra di fare un notevole salto in avanti.