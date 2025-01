Napoli calciomercato ultimissime – Il nome di Milan Skriniar è una delle suggestioni che orbita in casa azzurra, anche nell’ambito dell’operazione tra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e il PSG per Kvara.

Le ultimissime sono ore molto calde per quanto concerne il mercato della SSC Napoli, chiamato a dare un segnale importante nell’ottica della sempre più possibile partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte, tecnico della squadra partenopea, non ha fatto mistero della situazione e ha parlato apertamente di una richiesta di cessione e il club più vicino al georgiano è il Paris Saint Germain. In merito alla trattativa tra i francesi e il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, sono attese novità a stretto giro, anche per capire come e a quali cifre si concretizzerà eventualmente il tutto.

Sullo sfondo, impazza già la corsa al possibile sostituto, con diversi nomi già accostati al Napoli. Uno su tutti: Garnacho sembra essere il preferito dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, almeno stando rivelato in queste ore da Sportitalia. È altrettanto vero, intanto, che gli azzurri sono alla caccia di altri rinforzi, soprattutto in difesa: in attesa di Danilo (deve divincolarsi dal suo contratto con la Juventus per abbracciare la causa azzurra, ndr), tra le ipotesi balzate in queste ore c’è quella che porterebbe a Milan Skriniar. Calciatore di proprietà del Paris Saint Germain, squadra non del tutto banale in questi ultimi sviluppi di mercato in casa azzurra.

Calciomercato Napoli, le ultimissime novità su Skriniar: la rivelazione in diretta

Milan Skriniar potrebbe rientrare nell’operazione tra il Paris Saint Germain e il Napoli per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia? Il nome dell’ex Inter è balzata come possibile contropartita, ma al momento non ci sono sviluppi concreti, almeno non al livello delle voci che circolano in maniera sempre più frequente sul numero 77 azzurro, che presto potrebbe lasciare la compagine partenopea.

A fare il punto della situazione è il giornalista Gianluca Miranda. Intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, la medesima fonte ha rivelato di aver cercato informazioni attraverso il procuratore del difensore della Nazionale slovacca. Di seguito, quanto riportato da Miranda a tal riguardo:

“Ho contattato il procuratore di Skriniar che mi ha detto ‘Non faccio commenti riguardo il Napoli’, ma ci ha fatto intendere che qualcosa col Napoli c’è”.

Skriniar – Napoli: il punto della situazione

Un nome di livello come quello di Milan Skriniar, chiaramente, stuzzica e non poco la fantasia dei tifosi, che intanto devono incassare con ogni probabilità l’addio di un beniamino come Khvicha Kvaratskhelia. Il Paris Saint Germain, per arrivare un accordo con la SSC Napoli alle migliori condizioni possibili, avrebbe tentato di inserire il cartellino dell’ex Inter (soluzione che potrebbe essere battuta eventualmente anche a titolo temporaneo, ndr).

Il grande ostacolo riguarderebbe, però, l’elevato ingaggio dello slovacco, che guadagna una cifra annua ben al di sopra dei parametri del club partenopeo. È chiaro, però, che il tutto va tenuto sott’occhio, in attesa che la situazione possa divenire più matura. Con la questione Kvaratskhelia che non può non avere un peso, e un riflesso, decisivo in merito alle voci che vedono accostato Milan Skriniar alla squadra allenata da Antonio Conte, suo allenatore ai tempi per l’appunto dell’Inter.