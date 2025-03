Napoli-Milan, discorso di Conte alla squadra: svelate le sue parole

Conte ha parlato alla squadra per la sfida di domani tra il suo Napoli ed il Milan.

Quest’oggi, esattamente alle ore 14.00, Antonio Conte terrà a Castel Volturno la conferenza stampa di presentazione del match di domani sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. Le parole del tecnico salentino, ovviamente, sono molto attese sia dai media che dai tifosi azzurri.

La gara di domani contro la squadra di Sergio Conceicao, infatti, è davvero fondamentale per la lotta scudetto. In caso di mancata vittoria, vista anche la sfida casalinga dell’Inter con l’Udinese, il Napoli potrebbe dire addio al sogno di vincere il quarto scudetto della sua storia. Tuttavia, in attesa del match contro il Milan, è stato svelato un discorso di Antonio Conte alla squadra proprio in vista del match contro il team meneghino

Napoli-Milan, ecco cosa ha detto Antonio Conte alla squadra: i dettagli arrivati da Castel Volturno

Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il tecnico salentino ha ribadito ai suoi giocatori due concetti fondamentali del suo mantra: “Niente più distrazioni” e “concentrazione totale” per i prossimi impegni. Per Antonio Conte, visto anche il pari rimediato a Venezia prima della sosta per le nazionali, è fondamentale tornare al successo.

Il Napoli, di fatto, contro il Milan dovrà essere cinico, visti i suoi problemi in fase realizzativa. Basti pensare che la squadra azzurra ha segnato ben 20 gol in meno rispetto all’Inter di Simone Inzaghi e 18 in meno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per cercare di rimediare a questi dati, di fatto, Conte ha scelto di schierare contro i rossoneri l’attacco formato da Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku.

Lotta scudetto 2025: perché Napoli-Milan è decisiva Non giriamoci intorno: Napoli-Milan non è solo una partita, ma un vero e proprio snodo fondamentale per l’intera stagione degli azzurri. Siamo a fine marzo 2025, e la classifica della Serie A è un rebus che tiene tutti col fiato sospeso. L’Inter vola, l’Atalanta non vuole mollare, ed il team partenopeo deve tenere il passo se vuole restare in corsa per lo scudetto. Perdere punti contro i rossoneri significherebbe dire addio a un sogno che i tifosi accarezzano da troppo tempo. E Conte, ovviamente, sa benissimo che è arrivato il momento decisivo dell’annata. Il Milan, d’altronde, non è un avversario qualunque. La squadra di Sergio Conceicao arriva al Maradona con un mix di talento e solidità che, di fatto, può colpire in qualsiasi momento. Eppure, il Napoli ha dalla sua un pubblico che, quando si accende, è capace di spingere la squadra oltre i propri limiti.

