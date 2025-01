Ultimissime Calcio Napoli – Alessandro Buongiorno è fermo ai box da diverse settimane. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sulle condizioni dell’azzurro.

La stagione del Napoli prosegue al meglio. Gli azzurri occupano la prima posizione in classifica, anche se al momento uno degli uomini cruciali è fermo ai box. Naturalmente, si tratta di Alessandro Buongiorno, out a causa di un infortunio alle costole. La preoccupazione tra le file azzurre è aumentata nelle ultime ore, ancor più a causa delle condizioni del giocatore che continuano ad essere in “bilico”.

Buongiorno out con l’Atalanta: i tempi di recupero

Il rientro di Alessandro Buongiorno continua ad essere distante. In vista delle prossime partite, il Napoli dovrà continuare a fare meno del leader del reparto difensivo. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il calciatore non ha ancora recuperato e sarà assente nel big match contro l’Atalanta in programma sabato 18 alle ore 20.45.

Va ricordato che l’ex Torino, in seguito ad una caduta, ha rimediato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. A tal proposito, il rientro in campo non è ancora vicino. Tutto sommato, però, il calciatore proverà con ogni probabilità a rientrare per la sfida contro la Juventus che andrà in scena il prossimo 25 gennaio.

Naturalmente, anche lo staff medico non ha alcuna intenzione di correre rischi. Non a caso, si procederà con la massima precauzione per mettere al giocatore di tornare nella miglior condizione possibile. Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni dell’ex Torino per poi fissare la data precisa per il ritorno al centro della difesa.