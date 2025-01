Ultimissime Napoli – Manca sempre meno al prossimo match di Serie A per gli uomini di Antonio Conte, attesi nel match di sabato sera dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il calciomercato è un pensiero che sta tenendo banco in casa Napoli: le ultimissime notizie parlano di una società molto attiva sul fronte trasferimenti, considerando che va trovato quanto prima il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia (a stretto giro l’annuncio da parte del Paris Saint Germain, ndr). Ma l’attenzione non va tolta dal campo: c’è un primo posto da tenersi ben stretto e il prossimo impegno all’orizzonte non è certamente tra i più agevoli, sulla carta.

A ospitare gli azzurri nella prossima giornata del campionato di Serie A è l’Atalanta che, dopo il pareggio nel recupero contro la Juventus, vuole riuscire nell’impresa di bissare la soddisfazione ottenuta nel girone d’andata allo stadio Diego Armando Maradona. Pretesto, il medesimo, che invece deve servire come scatto d’orgoglio per la capolista, chiamata anche a lasciarsi alle spalle un addio sicuramente pesante e doloroso. Sostituire Khvicha Kvaratskhelia non è missione banale, anche se al momento il gruppo sembra non aver patito più di tanto l’assenza del georgiano, che negli ultimi tempi era stato anche out per un problema al ginocchio.

Ultimissime news SSC Napoli, le ultime in vista di Bergamo

A Bergamo, nella serata di sabato andrà di scena lo scontro diretto tra l’Atalanta e il Napoli: un match che potrebbe dire molto dell’andamento della lotta per il vertice.

Quale sarà la formazione che Antonio Conte sceglierà per cercare di impensierire la compagine nerazzurra? Considerando le varie situazioni di mercato, le scelte sono pressoché obbligate, con un unico ballottaggio sulla sinistra. Leonardo Spinazzola contende un posto a Mathias Olivera, quest’ultimo assente in occasione dell’ultima sfida del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona.

Il nazionale uruguaiano, però, appare in vantaggio, completando così il quartetto difensivo, davanti a Meret, composto da Juan Jesus (ancora niente da fare per Alessandro Buongiorno), Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo. A centrocampo, spazio agli intoccabili Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in avanti è prevista la presenza di Neres, Lukaku e Politano.

Atalanta-Napoli, match importantissimo per la lotta Scudetto

Se da un lato l’Atalanta intende portare a casa i tre punti, con l’auspicio di ridurre il proprio distacco dalla compagine partenopea, il Napoli intende blindare ulteriormente blindare il primo posto e dare una spallata agli uomini di Gian Piero Gasperini.

Il precedente di questa stagione certamente sarà benzina sul fuoco dell’orgoglio per la squadra allenata dal tecnico Antonio Conte, che dal canto suo cercherà di dare risposte in attesa che sia anche il mercato a dare i segnali dovuti, dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia.