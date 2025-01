Ultimissime Calcio Napoli – Possibile forfait, almeno dall’inizio della partita, per Antonio Conte in vista del Verona: già pronto il sostituto

Tra le ultimissime calcio Napoli non solo mercato, ma anche focus sul campo. Questo perché gli azzurri saranno impegnati domani sera, 12 gennaio, contro il Verona. Sarà la prima partita del girone di ritorno di Serie A, motivo di vendetta dopo il 3-0 incassato al primo turno di questa stagione. Il modo peggiore per far partire l’avventura di Conte in azzurro, che da quel momento ha raramente sbagliato.

Mai più contro una squadra della seconda metà della classifica. I passi falsi sono arrivati solamente contro Atalanta e Lazio, con la Dea in piena corsa per lo scudetto. Al Maradona, per la prima volta nel 2025, però, Conte non avrà a disposizione la squadra al completo. Mancheranno sicuramente Buongiorno, ancora infortunato, e Kvaratskhelia, affaticato e protagonista delle voci di calciomercato.

Olivera a rischio per Napoli-Verona: le ultime di formazione

Il tecnico pugliese, però, potrebbe dover rinunciare, almeno da titolare, a Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano si è infortunato al polpaccio durante la partita contro la Fiorentina una settimana fa e non ha ancora recuperato al 100%. L’ipotesi che sia almeno convocato e portato in panchina è comunque altissima, ma potrebbe non partire dal primo minuto.

Al suo posto, Conte, si affiderà a Leonardo Spinazzola, che solamente fino a 2 settimane fa sembrava un sicuro partente. Dopo la buona prestazione di Firenze, invece, sembrerebbe essersi conquistato un posto in rosa fino alla fine dell’anno, dove poi le strade dovrebbero separarsi. Toccherà a lui sostituire dall’inizio Olivera, sperando di dare continuità a quanto fatto contro i Viola.

Zero dubbi, invece, sul resto della formazione, con Meret in porta, Rrahmani e Juan Jesus centrali e Di Lorenzo a completare il reparto. A centrocampo intoccabile il trio composto da Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in avanti è recuperato Politano, che agirà sulla destra, con Neres a sinistra e Lukaku al centro.